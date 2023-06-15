Selçuk Üniversitesi (SÜ) Rektörü Prof. Dr. Metin Aksoy ile Özbekistan Devlet Beden Eğitimi ve Spor Üniversitesi Rektör Yardımcısı Doç. Dr. Jasur Zarifbayev, iki üniversite arasında mutabakat zaptı imzaladı.

Mutabakat zaptında akademik personelin karşılıklı görevlendirilmesi, akademik ve bilimsel araştırma çerçevesinde öğrenci değişimi yer alıyor. Konferans ve sempozyumlara akademisyenlerin davet edilmesi, bilgi, akademik ve araştırma malzemeleri ile yayınların taraflarca paylaşılmasının belirtildiği mutabakat zaptı ile kurumlar arası iş birliğinin geliştirilmesi amacıyla ulusal ve uluslararası fon bulunmasına yönelik ortak araştırmanın yapılması hedefleniyor. İmza törenine SÜ Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Emrullah Eken, İslami İlimler Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Ramazan Altıntaş, Özbekistan Devlet Beden Eğitimi ve Spor Üniversitesi Spor Bilimleri Akademisi Dekanı Doç. Dr. Valikhan Anashov, Sivil Havacılık Yüksekokulu Müdürü Prof. Dr. Recai Kuş, Dış İlişkiler Koordinatörü Dr. Öğr. Üyesi Ahmet Ateş, Yurt Dışından Öğrenci Seçme Sınavı (SÜYOS) Koordinatörü Doç. Dr. Önder Aytaç Afşar, Dış İlişkiler Koordinatörlüğünden Uzm. Adilcan Eruygur eşlik etti.