Çukurova Belediyesinin 4 ayrı mahallede yıllardır hizmet veren su oyun parkları yayla ya da denize gitme imkanı olmayan ailelerin çocukları için en büyük eğlence ve serinleme kaynağı oldu.

Çukurova Belediyesinin 4 ayrı mahallede yıllardır hizmet veren su oyun parkları yayla ya da denize gitme imkanı olmayan ailelerin çocukları için en büyük eğlence ve serinleme kaynağı oldu.

Çukurova Belediye Başkanı Soner Çetin, Toros Mahallesi’ndeki Ercan Çetin Doğal Park’ta bulunan su oyun parkını ziyaret etti. Çocukları eğlenirken etrafta piknik ortamı oluşturup dinlenen anne babalarla görüşen Başkan Çetin, daha sonra çocuklarla sohbet etti. Başkan Soner Çetin, çocuklara oyuncak hediye etti. Çetin, “Örnek alınsın diye proje geliştiriyoruz. Yaylaya denize gidemeyen çocuklarımız eğlensinler serinlesinler diye bu projeyi geliştirmiştik. Bunun örnek alınması ve diğer belediyelerin de su oyun parkı açması bizi mutlu ediyor. Aileler mutlu. Aileler burada piknik yapıyor, çocuklar da eğleniyor serinliyor biz de amacımıza ulaşmış oluyoruz. Projelerle halkın yaşam standartlarını yükseltmek ve insanların daha mutlu olmasını sağlamaya çalışıyoruz. Talep olan her yere açacağız. Haftanın 5 günü hizmet veriyoruz” dedi.

Başkan Çetin, Adana’nın en büyük sorunlarından birisinin kanallarda boğulma olayları olduğunu söyledi. Bu üzücü olayların sadece polisiye önlemlerle engellenemeyeceğini belirten Başkan Çetin, “Biz de bir seferberlik başlattık her yıl 10 bin çocuğumuza yüzme öğretiyoruz. Bununla da yetinmiyoruz su oyun parklarında da eğlenmelerini serinlemelerini sağlıyoruz” şeklinde konuştu.

Başkan Soner Çetin, su oyun parklarının 5 gün hizmet verdiği diğer iki günde temizlik ve bakım yapıldığını ifade ederek, “Çünkü çocuklarımızın hijyenik bir ortamda eğlenmesini istiyoruz” dedi.