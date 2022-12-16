Aydın’ın Sultanhisar ilçesinde su motoru hırsızlığına karışan şüpheli jandarma ekipleri tarafından yakalandı.

Aydın’ın Sultanhisar ilçesinde su motoru hırsızlığına karışan şüpheli jandarma ekipleri tarafından yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, Eskihisar Mahallesi’nde ikamet eden Ç.K isimli şahsa ait su motorunun çalınması olayına ait yapılan titiz çalışma sonucunda hırsızlık olayını F.Ö. isimli şüpheli şahıs tarafından gerçekleştirildiği tespit edildi. Şüpheli şahıs ile birlikte su motoru evinde ele geçirildi. Şüpheli şahısla ilgili adli sürecin devam ettiği öğrenildi.