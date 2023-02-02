Adıyaman’ın Besni ilçesinde bulunan tarlalardaki su motorlarının kablolarını çalan 2 şahıs, jandarma ekiplerince yakalanarak gözaltına alındı.

Adıyaman’ın Besni ilçesinde bulunan tarlalardaki su motorlarının kablolarını çalan 2 şahıs, jandarma ekiplerince yakalanarak gözaltına alındı.

Edinilen bilgilere göre, devriye görevi yapan Besni Jandarma Karakol Komutanlığı ekipleri, tarlalarda bulunan su motorlarının elektrik kablolarını kesip çalan R.D., ve M.T., isimli 2 şahsı fark etti. Jandarma ekiplerince yapılan baskın ile yakalanan her iki şahıs gözaltına alınırken şahısların araçlarında 200 metre uzunluğunda elektrik kablosu 1 adet demir makas, 1 adet kerpeten ele geçirildi. Gözaltına alınan şahıslar jandarma komutanlığına götürülürken ele geçirilen malzemeler ise muhafaza altına alındı.

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Konuyla ilgili soruşturma sürüyor.