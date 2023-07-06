İstilacı tür olan su maymunu (Myocastor coypus) türünün popülasyonunun kontrol altına alınması için su maymunun yaşamını devam ettirdiği alanlara kapanlar yerleştirildi.

Türkiye’deki Karasal Ortamlarda ve İç Sularda İstilacı Yabancı Türlerin Tehditlerinin Değerlendirilmesi Projesi (TERIAS) çerçevesinde Iğdır için istilacı tür olan su maymunu (Myocastor coypus) türünün popülasyonunun kontrol altına alınması maksadıyla çalışma başlatıldı. Iğdır’a gelen proje ekibi ile birlikte Iğdır Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü ekipleri su maymunun yaşamını devam ettirdiği alanlara kapanlar yerleştirdi.