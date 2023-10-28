Sinop’ta 3 metrelik su kuyusuna düşen kediyi itfaiye ekipleri kurtardı.

Edinilen bilgiye göre, olay, Sinop’un Boyabat ilçesi Zincirlikuyu Mahallesinde meydana geldi. Akşam saatlerinde 3 metrelik su kuyusuna düşen kedinin yardım çığlıkları çevreden duyuldu. Kedinin yardım çığlıkları üzerine çevredeki vatandaşlar tarafından olay yerine itfaiye ekipleri çağırıldı.

Olay yerine gelen itfaiye ekipleri uzun bir tahta ile kediyi su kuyusundan çıkardı. Su kuyusundan çıkan kedinin hızla uzaklaşarak kaçtığı gözlemlendi.

Kedinin kurtarılmasının ardından çevredeki vatandaşlar itfaiye erlerine teşekkür ettiler.