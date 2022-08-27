Edinilen bilgiye göre, Konaklı beldesinde köpeğiyle gezintiye çıkan A.E., hayvanının tarlada bulunan su kuyusuna düştüğünü gördü. Köpeğini kendi imkanlarıyla çıkaramayan A.E., AFAD’dan yardım istedi. Ekipler, yaklaşık 23 metre derinliğindeki kuyuya inerek köpeği çıkardı.

Niğde’de tarladaki 23 metre derinlikteki su kuyusuna düşen köpek İl Afet ve Acil Durum (AFAD) Müdürlüğü ekiplerince kurtarıldı.

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