Ondokuz Mayıs Üniversitesi(OMÜ) tarafından düzenlenen su kuşu sayım eğitiminde 71 türden 98 bin kuş tespit edildi.

OMÜ Ornitoloji Araştırma Merkezi’nde, Tarım ve Orman Bakanlığı ve Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü iş birliğiyle düzenlenen kış ortası su kuşu sayımları çerçevesinde sulak alanlarda kışlayan su kuşlarının envanteri çıkarılarak, türlerin zaman ve mekânda dağılımı tespit ediliyor. Eğitim ile yıllara göre su kuşu popülasyonlarının değişim trendleri de inceleniyor. Kuşlar, ekosistemin sağlık durumunun belirlenmesinde önemli biyoindikatörler arasında yer alıyor. Özellikle sulak alanlardaki su kuşu varlığı, bu alanların sağlığı ve kalitesi hakkında önemli bilgiler sunuyor.

Ornitoloji Araştırma Merkezi, Fransa Kalkınma Ajansı destekli ’Sulak Alanların Sürdürülebilir Yönetimi İçin Kapasitenin Güçlendirilmesi Projesi’ kapsamında, kuş gözlemcilerinin kapasitesini artırmak amacıyla su kuşu sayımı eğitimi düzenledi. Gerçekleşen eğitime, kuş gözlem topluluğu öğrencileri katıldı.

Eğitimlerde, Ornitoloji Araştırma Merkezi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Kiraz Erciyas Yavuz, su kuşu sayımlarının önemi, sayım planlaması ve teknik detayları üzerine teorik bilgiler verdi. Ayrıca, Prof. Dr. Yakup Sancar Barış tarafından katılımcılara su kuşu tanımlama becerilerini geliştirmeye yönelik özel bir eğitim sunuldu.

71 farklı türden yaklaşık 98 bin kuşun sayımını gerçekleştirdi

Teorik eğitimlerin ardından, katılımcılar Kızılırmak Deltası’nda düzenlenen uygulamalı eğitimlere katıldı. Bu sahada, tür tanımlama ve sayım yeteneklerini pekiştiren katılımcılar, 71 farklı türden yaklaşık 98 bin kuşun sayımını gerçekleştirdi.

Türkiye’nin en uzun süreli kuş izleme çalışması

Kış Ortası Sukuşu Sayımları, 1967’den bu yana Türkiye’de gerçekleştirilen en uzun süreli kuş izleme çalışması olma özelliğini taşıyor. Bu çalışmalar sayesinde az ziyaret edilen sulak alanların mevcut durumu izlenebiliyor ve bu bölgeler hakkında kapsamlı bilgiler elde edilebiliyor.