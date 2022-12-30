Selçuk Üniversitesi (SÜ) Veteriner Fakültesi Küçük Hayvan Hastanesi, 2022 yılında şu ana kadar 2 bin 782’si acil vaka olmak üzere toplam 20 bin 250 can dostun tanı, tedavi ve bakımını gerçekleştirdi.

Selçuk Üniversitesi (SÜ) Veteriner Fakültesi Küçük Hayvan Hastanesi, 2022 yılında şu ana kadar 2 bin 782’si acil vaka olmak üzere toplam 20 bin 250 can dostun tanı, tedavi ve bakımını gerçekleştirdi.

Selçuk Üniversitesi Veteriner Fakültesi Hayvan Hastanesi Başhekimi Prof. Dr. Hüseyin Erdem, yaptığı açıklamada Veteriner Fakültesi bünyesindeki 11 bin metrekare Küçük Hayvan Hastanesinin Türkiye’nin fiziki bakımdan en büyük hastanesi olma özelliğinde olduğunu söyledi. Bünyelerinde tanı ve tedavi konusunda iyi derecede akademik ve teknik personel ile teknik donanıma sahip olduklarını ifade eden Prof. Dr. Erdem, 7 gün 24 saat hizmet sunduklarını aktardı. Prof. Dr. Erdem, Küçük Hayvan Hastanesine girişi yapılan hastaların yüzde 60’ını kedilerin; yüzde 40’ını köpek, egzotik ve yaban hayatı hayvanlarının oluşturduğunu; hastaneye gelen tüm hayvanların da tanı, tedavi ve bakımını gerçekleştirdiklerini kaydetti.

“Donanım ve tecrübemizle sayılı hastaneler arasındayız”

Hastanede yer alan birimlere ilişkin bilgi veren Prof. Dr. Hüseyin Erdem, “Küçük Hayvan Hastanemizde 4 kedi ve 4 köpek olmak üzere toplam 8 ön muayene odası bulunuyor. Muayenesi yapılan hayvan gerekli görüldüğü takdirde tedavi odalarına, görüntüleme ünitelerine, merkezi laboratuvara, röntgen veya MR birimlerine yönlendiriliyor. Kardiyoloji, dermatoloji, sitoloji, göz hastalıkları, ortopedi, diş muayenesi, androlojik muayene gibi özel muayene birimlerimiz de mevcuttur. Ayrıca hayvanlarda ultrason kullanımı bakımından Türkiye’de ilk ekiplerden biriyiz. Türkiye’de donanımlı bir küçük hayvan hastanesi formatında olup 2021’de gelen vaka sayısı ve çeşitliliği bakımından Türkiye’de sayılı hastaneler arasında yer alan üniversitemiz Veteriner Fakültesi Küçük Hayvan Hastanesi, bu yıl itibarıyla 20 binden fazla hasta sayısına ulaştı” diye konuştu.

“Bu yıl itibarıyla 20 bin 250 hasta sayısına ulaştık”

Hastalara nitelikli bir sağlık hizmeti vermenin yanı sıra lisans, yüksek lisans ve doktora öğrencilerine de kaliteli bir eğitim imkanı sunduklarını anlatan Prof. Dr. Erdem, “Hasta girişi sayısına baktığımızda bu yılın 51. haftası itibarıyla 20 bin 250 sayısına ulaştık. Konya’nın yanı sıra Karaman, Aksaray, Niğde, Nevşehir, Antalya, Mersin, Ankara başta olmak üzere çevre illerden de hastanemize ciddi anlamda hasta girişi oluyor. Konya Büyükşehir Belediyesi ile de ortaklaşa yürüttüğümüz bir protokolümüz mevcut. Protokol çerçevesinde sahipsiz hayvanların acil vakalarına ilk müdahale hastanemizde yapılıyor. Bu da bize ciddi manada bir vaka çeşitliliği sağlıyor. Hasta sayısı ve vaka çeşitliliği, üniversite tercihlerinde veteriner fakülteleri içerisindeki sıralamamıza da olumlu yansıyor” dedi.