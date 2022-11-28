Oyuncular Gülşen Özcan, Havvanur Karaş, İrem Çavdar, Serpil Özgür, Sümeyye Nur Toycu ve Şeymanur Cin performanslarıyla izleyenlerden tam not aldı.

Milli Eğitim Bakanlığı Kök değerlerinden sevgi üzerine kurgulanmış “Su Krallığı Prensesleri” oyunu, Kütahya’da tiyatro severlerle buluştu. Yönetmenliğini Prof. Dr. Fulya Topçuoğlu Ünal’ın, yardımcı yönetmenliğini Ceyda Balcı ve Hilal Odabaş’ın üstlendiği tiyatro oyununun dramaturgu Dr. Buket Dedeoğlu Orhun tarafından yapıldı.

Kütahya Belediyesi’nin 100. Yıl Kültür ve Sanat Etkinlikleri çerçevesinde, çocuklara yönelik olarak düzenlediği “Su Krallığı Prensesleri” adlı tiyatro oyunu iki seans olarak sahnelendi.

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