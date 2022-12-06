Edirne’de 6 yaşındayken su korkusunu yenmek için başladığı yüzmede büyük başarılara imza atan 13 yaşındaki Fenerbahçe Spor Kulübü sporcusu Beyza Işık, 200 metre serbest ve 400 metre karışık stillerinde üçüncü kez Türkiye Şampiyonu oldu.

Edirne’de 6 yaşındayken su korkusunu yenmek için başladığı yüzmede büyük başarılara imza atan 13 yaşındaki Fenerbahçe Spor Kulübü sporcusu Beyza Işık, 200 metre serbest ve 400 metre karışık stillerinde üçüncü kez Türkiye Şampiyonu oldu.

Kısa süre önce Fenerbahçe Spor Kulübü’ne transfer olan milli yüzücü Beyza Işık, milli takım formasıyla olimpiyatlarda ülkesini en iyi şekilde temsil ederek Türk Bayrağını göklere çıkarmayı hedefliyor.

2-4 Aralık 2022 tarihleri arasında İstanbul’da gerçekleştirilen Türkiye Arena Kısa Kulvar küçükler bireysel Yüzme şampiyonasında ter döken ve kısa süre önce Fenerbahçe’ye transfer olan Edirneli sporcu 13 yaşındaki Beyza Işık, 200 metre kelebek ve 400 metre karışık stillerinde Türkiye şampiyonu oldu. 200 metre kelebek stilinde üst üste üçüncü kez, 400 metre karışık stilde ise ikinci kez üst üste Türkiye şampiyon olan Işık’ın en büyük hayali Olimpiyatlarda madalya almak. Su korkusu olduğu için 6 yaşındayken ailesinin kursa yazdırdığını hatırlatan Beyza Işık, korkudan başlayan hikayesinde şampiyonluğa ulaşmanın mutluluğunu yaşadığını belirtti. Üst üste üçüncü kez Türkiye birinciliği elde etti

“Çok disiplinli çalıştım”

Çok disiplinli bir şekilde sabah akşam antrenmanlarını aksatmadan çalıştığını söyleyen 13 yaşındaki Beyza Işık, "Beslenmemden uyku düzenime, antrenmanlarıma kadar hepsine çok dikkat ederek şampiyonalara hazırlanıyorum. Her şampiyonada yeni rakipler çıkabiliyor. Heyecan her yarışta oluyor ama önemli olan bu heyecanı strese dönüştürmemek. Katıldığım son yarışmada 200 metre kelebek ve 400 metre karışık stillerinde Türkiye şampiyonu oldum" dedi.

"Çocukluk hayali gerçek oldu"

Çocukluğundan beri Fenerbahçe takımını tuttuğunu ve bu kulübe transfer olmayı hayal ettiğini aktaran Işık, "Küçüklüğümden beri bu takımı tuttuğum için hayalim olduğu için Fenerbahçe’de yüzmek istiyordum. Böyle büyük bir kulübe Transfer olmak ve katılmak gurur verici. Bu kulüp çerçevesinde bu şekilde bir yarışa ilk kez katıldım ve çok mutluyum. Hedefimde olimpiyatlara giderek milli takımda ülkemi en iyi şekilde temsil etmek var" ifadelerine yer verdi.