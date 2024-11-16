Malatya'da su kaynaklarının sürdürülebilirliği için önemli buluşma: Çok sayıda kurum ve kuruluşun iş birliğiyle düzenlenecek "Su Kaynaklarının Sürdürülebilirliği Stratejik Hedefler ve Yenilikçi Çözümler Çalıştayı", alanında uzman isimleri bir araya getirecek.MALATYA (İGFA) - Malatya Valiliği, Malatya Büyükşehir Belediyesi, İnönü Üniversitesi, Battalgazi ve Yeşilyurt Belediyeleri ile Cihannüma ve Teknik Elemanlar Derneği'nin paydaşlığında düzenlenecek olan "Su Kaynaklarının Sürdürülebilirliği Stratejik Hedefler ve Yenilikçi Çözümler Çalıştayı", bugün Erman Ilıcak Fen Lisesi'nde gerçekleştirilecek.

Cihannüma Derneği Genel Başkanı Av. Rıza Yorulmaz, TBMM Su Ürünleri Araştırma Komisyonu Başkanı Dr. İsmail Emrah Karayel, Su Yönetimi Genel Müdürü Afire Sever ve Genel Müdür Yardımcısı Mahir Özcan'ın yanı sıra DSİ Genel Müdür Yardımcısı Cengiz Han Kılıçaslan da etkinlikte yer alacak.

Ayrıca, BM Tarımsal Kalkınma Fonu (IFAD) Türkiye Direktörü Doç. Dr. Taylan Kiymaz, SUEN eski başkanı Prof. Dr. Bülent İnanç, YTÜ Rektör Yardımcısı Vatan Karakaya, İTÜ eski rektörü Prof. Dr. İsmail Koyuncu ve Elâzığ İLBANK Bölge Müdürü Mehmet Mücahit Başkıran'ın yanı sıra bölgedeki akademisyenler ve özel sektör temsilcileri de çalıştaya destek verecek.

Çalıştayın öğleden sonraki bölümünde, dört farklı masada GZFT (Güçlü, Zayıf, Fırsat, Tehdit) analizleri gerçekleştirilecek. Bu masalarda "İklim Değişikliğinin Su Kaynakları Üzerindeki Etkileri: Kuraklık ve Taşkın Yönetimi", "Su Yapılarının Güvenliği, Tasarımı ve Sürdürülebilirliği", "Su İdarelerinde Verimlilik ve Kaynak Tasarrufu için Yenilikçi Yöntemler" ve "Entegre Su Kaynakları Yönetimi ve Havza Tabanlı Yönetişim Stratejileri" konuları ele alınacak.

Çalıştay su kaynaklarının sürdürülebilirliği konusunda önemli stratejik hedeflerin ve yenilikçi çözümlerin belirlenmesine katkı sağlamayı amaçlıyor.