TOB, MEB ve TEMA Vakfı iş birliğiyle sürdürülen ve Su Verimliliği Seferberliği kapsamında yaygınlaştırılan Su Kardeşliği Projesi, 2024-2025 eğitim ve öğretim yılında da hız kesmeden çalışmalarını sürdürmeye devam ediyor.ANKARA (İGFA) - Tarım ve Orman Bakanlığı (TOB), Millî Eğitim Bakanlığı (MEB) ve TEMA Vakfı iş birliğiyle sürdürülen Su Kardeşliği Projesi, su varlıklarının korunması ve suyun verimli kullanımı konusunda çocuklara ve öğretmenlere önemli bilgiler ulaştırmaya devam ediyor. Nisan ayında imzalanan iş birliği protokolüyle Su Verimliliği Seferberliği kapsamında yaygınlaştırılan proje, 2024-2025 eğitim ve öğretim yılında da hız kesmeden çalışmalarını sürdürüyor.

Ülkemizin Akdeniz kuşağında yer alması nedeniyle küresel iklim değişikliğinin etkilerini daha yoğun hissettiğimiz günümüzde, hızlı nüfus artışı ve sanayileşmenin de etkisiyle su varlıklarının korunması hayati bir önem taşıyor. Bu gerçekten yola çıkarak 2023 yılında, Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından önemli bir girişim olarak başlatılan Su Verimliliği Seferberliği, Türkiye’deki su varlıklarının korunarak suyun verimli kullanılmasını ve bu konuda kamuoyunda farkındalık yaratmayı hedefliyor. Yıllık tatlı su kullanımının %77’sini tarımın, %23’ünü ise içme-kullanma ve endüstriyel amaçlı kullanımların oluşturduğu ülkemizde, su kayıplarını azaltmak ve verimliliği artırmak amacıyla çeşitli stratejiler geliştiriliyor.

Bu çerçevede, toplumsal ve bireysel farkındalığı artırmayı amaçlayan Su Kardeşliği Projesi’yle de okullarda eğitim çalışmaları devam ediyor. Yeni eğitim yılında yüz yüze etkinlik uygulamaları sınıflarda devam ederken dijital platformda ise tüm öğretmenlere açık olacak proje, su varlıklarının yaşam için önemi, su ekosistemleri, su verimliliği ve su ayak izi konuları hakkında çocukların farkındalık geliştirmesini hedefliyor.

Su Kardeşliği Projesi’nde çocuklara suyun tüm canlılar için önemi anlatılıyor

Proje, ilkokul 3. ve 4. sınıfa giden çocuklar için özel olarak tasarlanan eğitim materyalleri ile suyun yaşam için ne kadar değerli olduğunu eğlenceli ve interaktif bir şekilde anlatıyor.

Proje kapsamında gerçekleştirilen etkinliklerde Dünyamızdaki su varlıkları, su döngüsü, su ekosistemleri ve buralarda yaşayan canlılar, su ayak izi, suyun kullanımı, su tasarrufu ve verimliliği konularına değiniliyor. Aynı zamanda çocuklar, evlerinde ve okullarında suyu korumak için gönüllü olma fırsatı da buluyor.

Proje için hazırlanan uygulama rehberi, eğitim sunumu, animasyon film ve çocuk kitabı gibi çeşitli materyaller, çocukların su varlıkları ile ilgili merakını artırmayı hedefliyor. Etkinliğe katılan her çocuğa öğrendiklerini aileleri ve arkadaşlarıyla paylaşmaları için bir mektup veriliyor; gönüllü olarak mektupta yer alan görevleri tamamlayanlar ise "Su Gönüllüsü" kimlik kartına sahip oluyor. 2024 yılının ilkbahar döneminde 183 sınıfta 5.000 çocuğa ulaşan proje, sonbaharda da 5.000 çocuk hedefiyle bir yılda toplam 10.000 çocuğa ulaşmayı amaçlıyor.

Yetkililerden Su Kardeşliği Projesi’ne tam destek

Su Verimliliği Seferberliği kapsamında yürütülen çalışmaların yaygınlaştırılması amacıyla Nisan ayında imzalanan protokole ilişkin olarak TOB, MEB ve TEMA Vakfı yetkilileri, projenin Türkiye’nin su varlıklarını koruma çabalarına sağladığı katkıyı vurguladılar.

TOB Su Yönetimi Genel Müdürü Afire Sever, projenin ulusal su varlıklarının sürdürülebilir yönetimine katkıda bulunacağını belirterek "Küresel iklim değişikliğinin su varlıklarının üzerindeki etkileri giderek daha fazla hissediliyor. Bu noktada Su Kardeşliği Projesi, gelecek nesillerin su krizleriyle başa çıkabilmesi için önemli bir farkındalık oluşturuyor. Tarım ve Orman Bakanlığı olarak suyun verimli kullanılması adına her türlü desteği vermeye devam edeceğiz." dedi.

MEB Destek Hizmetleri Genel Müdürü Ömür Fatih Karakullukçu ise projenin eğitim ayağının önemine dikkat çekerek "Su Kardeşliği Projesi ile çocuklarımızı suyun tüm canlıların hayatındaki vazgeçilmez yeri konusunda bilinçlendiriyoruz. Okullarda gerçekleştirdiğimiz bu tür projeler ile sadece çocuklara değil, onların ailelerine de bu bilinci yaymayı hedefliyoruz. Millî Eğitim Bakanlığı olarak çevre bilincini artıracak her projede olduğu gibi, bu projede de sorumluluğumuzun farkındayız ve çalışmaları desteklemeye devam edeceğiz." şeklinde konuştu.

TEMA Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı Deniz Ataç, suyun bir kaynak değil, varlık olduğunu vurgulayarak "Su Kardeşliği Projesi ile suyun sadece içmek için değil, aynı zamanda yediğimiz, giydiğimiz, satın aldığımız her şeyin üretiminde de gerekli olduğunu ve en önemlisi gezegenimizdeki tüm canlıların yaşam kaynağı olduğunu anlatmayı amaçlıyoruz. Su Verimliliği Seferberliği kapsamında yürüttüğümüz bu proje ile su varlıkları ile ilgili çocuklara farkındalık kazandırarak suyun korunmasına önemli bir katkı sağlamayı hedefliyoruz." ifadelerini kullandı.