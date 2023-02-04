Adıyaman’ın Samsat ilçesinde tarladan toplanan kabaklar kurutulduktan sonra üzerine resimler çizilip, rengarenk boyanıyor.

Adıyaman’ın Samsat ilçesinde tarladan toplanan kabaklar kurutulduktan sonra üzerine resimler çizilip, rengarenk boyanıyor.

Geçmiş yıllarda saklama kabı, kepçe olarak kullanılan ve çeşitli yemekleri yapılan su kabağı kadınların elinde vitrinleri süsleyen süs eşyası oluyor. Tarladan hasat edildikten sonra yıkanan ve kurutulan kabakların yüzeyi temizleniyor. Daha sonra içi çıkartılan su kabaklarının yüzeyine çeşitli resimler çiziliyor.

Çeşitli hayvan resimlerinden bitki resimlerine, doğa resimlerinden takım logolarına kadar farklı farklı motifler boyanarak rengarenk oluyor.

Samsat Çok Amaçlı Toplum Merkezi’nin (ÇATOM), İlçe Halk Eğitim Merkezi bünyesinde açılan kursa katılan kadınlar su kabakları üzerinde sanatlarını konuşturuyor.

Usta öğreticisi Pakize Enser, Samsat’ta ki kadınların bir araya gelip su kabaklarını süsleyerek bir sanat ortaya çıkarttıklarını söyledi.

Usta öğretici Sadiye Koyuncu ise, Samsatlı kadın kendi bahçelerinden topladıkları su kabaklarını boyayarak yeteneklerini ortaya çıkarttığını dile getirdi.

ÇATOM Müdürü Seyfettin Tepe açıklamasında, "Geçmişte üretilen su kabakları daha çok saklama kabı, kepçe ve bazen yüzmede kullanılırdı. Şimdi bu ihtiyaçlar daha başka yollarla karşılanınca Samsatlı kadınlar ÇATOM bünyesinde açılan kurslarda kabakları boyayarak süs eşyası olarak kullanıyor. Üretim yapan kadınlar ailelerine ekonomik katkı sunarken aynı zamanda bir araya gelerek stres atmakta, sosyal ve kültürel faaliyetlere katılıyor. Hedefimiz bunu biraz daha geliştirerek daha geniş pazarlarda gelir elde etmek" diye konuştu.