Selçuk Üniversitesi (SÜ) Rektörü Prof. Dr. Metin Aksoy ve Irak Northern Technical University Rektörü Prof. Dr. Alyaa Abbas Ali Al-Attar, iki üniversite arasında "Mutabakat Zaptı" imzaladı.

Rektör Prof. Dr. Metin Aksoy, SÜ ve uygulama alanlarına ilişkin konuşma yaptı. Irak Northern Technical University ile çalışmaktan memnuniyet duyacaklarını ifade eden Prof. Dr. Aksoy, öğrenci değişim programlarının yanı sıra akademik kültüre katkı sağlayacak iş birliklerinin de önemini belirtti. Üniversite olarak öğrencilerin teorik bilginin yanında uygulama alanlarında da yetişmesine hassasiyet gösterdiklerini söyleyen Prof. Dr. Aksoy, “Mezun olan öğrencilerimizin sahada tercih edilen öğrenciler olmasını diliyoruz. Uygulamalı modern eğitimle öğreterek mezun etmeye gayret ediyoruz. Memleketimizin ve dost ülkelerin geleceğine katkı sağlayacak iyi nesiller yetişmesi çabasındayız” dedi.

Irak Northern Technical University Rektörü Prof. Dr. Alyaa Abbas Ali Al-Attar da, Selçuk Üniversitesi ile iş birliği yapmaktan duyduğu memnuniyeti dile getirdi. Üniversite olarak gerçekleştirdikleri çalışmalar hakkında bilgi veren Prof. Dr. Al-Attar, farklı kurum ve kuruluşlarla yaptıkları iş birliklerine ilişkin açıklamalarda bulundu.

Mutabakat Zaptı ile akademik personel değişimi, öğrenci değişimi ve bilimsel araştırma gerçekleştirmek amacıyla post doktora yapan araştırmacıların değişim programlarına katılmaları hedefleniyor. İki üniversite öğretim elemanlarının konferans, sempozyum, çalıştay gibi bilimsel programlara davet edilmesi, taraflar arasında akademik ve araştırma konuları hakkında bilgi alışverişi yapılmasının niyetlendiğini Mutabakat Zaptı’nda video konferans etkinliklerinin düzenlenmesi, ortak finansman aracılığıyla farklı araştırma projelerinin gerçekleştirilmesi de planlanıyor.