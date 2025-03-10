Adıyaman’ın Sincik ilçesine bağlı Sakız Köyü Hayırlı mezrasında gelini ile birlikte yaşayan Zeynep Çilingir, evlerinin sularının dondan dolayı akmaması nedeniyle su ihtiyacını kar eriterek karşılıyor.

Yaklaşık 3 yıl önce oğlunun ölümünden sonra geliniyle beraber Sincik ilçesine bağlı Sakız Köyü Hayırlı mezrasında yalnız başlarına yaşayan Zeynep Çilingir, havaların aşırı soğuk olmasından dolayı evlerine gelen şebeke suyunun donması nedeniyle musluklardan su akmamaya başladı. Yaklaşık 15 gündür gece ve gündüz suları akmayan Zeynep Çilingir, çevrede toplayıp daha sonra torbaladıkları karları evlerine taşımaya başladı. Karları soba üzerinde tencereye koyarak eriten Zeynep Çilingir, su ihtiyacını erittiği karlardan karşılamaya başladı.

Hem suları akmayan hem de depremde evlerinin hasar aldığını dile getiren Zeynep Çilingir, "Gidecek yerimiz yok. İki kadın başımıza burada yaşıyorum. Evimiz hem hasarlı hem de sularımız akmıyor. Yetkililerimizden yardım bekliyoruz. Lütfen sesimizi duyun" diye konuştu.