Eskişehir İl Tarım ve Orman Müdürlüğü 16 Ekim Dünya Gıda Günü kapsamında Mihalıççık’ta program düzenledi.

Mihalıççık Belediyesi Kültür Merkezinde gerçekleştirilen etkinliğe Mihalıççık Belediye Başkanı Haydar Çorum, Eskişehir İl Tarım ve Orman Müdürü Ender Muhammed Gümüş, Mihalıççık İlçe Milli Eğitim Müdürü Abdullah Demirtaş, Mihalıççık İlçe Tarım ve Orman Müdürü Fatih Koçak, Mihalıççık Belediye Başkan Yardımcısı Gökhan Zeybek, Gıda ve Yem Şube Müdürü Tacettin Işık, teknik personel, öğretmenler ve ilkokul öğrencileri katıldı. Programda su kullanımının önemine dikkat çekildi.

Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım Örgütü (FAO) tarafından 150 ülkede çeşitli etkinliklerle kutlanmakta olan 16 Ekim Dünya Gıda Günü bu sene “Su Hayattır, Su Gıda Demektir. Kimseyi Geride Bırakma" teması ile kutlandı.

Eskişehir İl Tarım ve Orman Müdürlüğü Gıda ve Yem Şube Müdürlüğü personeli Gıda Mühendisi Ece Dergi 2023 Dünya Gıda Günü teması olan "Su Hayattır, Su Gıda Demektir, Kimseyi Geride Bırakma" konusuna dikkat çeken bir sunum yaptı. Gıda Mühendisi Zuhal Ünal Canbaz Gıdanı Koru Sofrana Sahip Çık Projesi kapsamında İyilik Yap Gıdanı Koru sunumu ile gıda israfını önlemenin yöntemlerine değindi.

FAO ve Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından hazırlanan 2023 yılı Dünya Gıda Günü temalı videolar çocuklara izletildi. Program çocuklara ikram sunumu ve toplu fotoğraf çekiminin ardından sona erdi.