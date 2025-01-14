DÜZCE (İHA) – Düzce’de yoğun yağışlara karşı su hattında oluşabilecek arızaların önüne geçebilmek için şebeke ve isale hatlarında güçlendirmeler yapıldı.

Düzce İl Özel İdaresi ekipleri yoğun yağışlara karşı su hatlarında oluşması muhtemel arızaların önüne geçebilmek için çalışmalar gerçekleştirdi. Bu çerçevede Su ve Kanal Hizmetleri Müdürlüğü tarafından yapımı tamamlanan Yayakbaşı ve Sultaniye köylerinin içme suyu şebekesinde düzenleme çalışmaları yapıldı. Köprüyü sellerden ve taşkınlardan korumak amacıyla Gümüşova İlçe Özel idaresi ekipleri taş tahkimat ve dolgu çalışmaları yapılarak, olası arızaların önüne geçildi.