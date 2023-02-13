Bilecik Belediyeler Birliği tarafından yola çıkartılan su dolu yardım tırı Kahramanmaraş’a ulaştı.

Bilecik Belediyeler Birliği tarafından yola çıkartılan su dolu yardım tırı Kahramanmaraş’a ulaştı.

Bilecik Belediyeler Birliği tarafından hazırlanarak deprem bölgesindeki ihtiyaç sahipleri için yola çıkarılan su dolu tır Kahramanmaraş’a ulaşarak yetkililere teslim edildi. Bilecik Belediyeler Birliği Başkanı aynı zamanda Bayırköy Belediye Başkanı Mustafa Yaman, “Birlik ve beraberliğe en çok ihtiyaç duyduğumuz bu dönemde birliğimize bağlı belediyelerimizin yapmış olduğu bu yardımın bir nebzede olsa bölgedeki kardeşlerimize derman olmasını temenni ederken vesile olan tüm kardeşlerimize teşekkürlerimi sunuyorum. Rabbim onlardan razı olsun” dedi