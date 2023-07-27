Kastamonu’nun Hanönü ilçesinde köyün su deposu tamirinde çalıştığı sırada kalp krizi geçiren muhtar hayatını kaybetti.

Edinilen bilgiye göre, Hanönü ilçesine 12 kilometre uzaklıkta bulunan Yılanlı köyünde Muhtar Şükrü Karataç ile birlikte muhtar azaları ve köylüler, köye içme suyu sağlayan su deposunun tamiri için arıza olan bölgeye gitti. Su deposu yanında bir anda fenalaşan 70 yaşındaki Yılanlı Köyü Muhtarı Şükrü Karataç yere yığıldı. Köylülerin müdahalesine rağmen kalp krizi geçirdiği tahmin edilen Muhtar Karataç, olay yerinde hayatını kaybetti. Muhtar Karataç’ın cenazesi, yapılan incelemenin ardından hastanenin morguna kaldırıldı. Yapılan otopsinin ardından Muhtar Karataç’ın kesin ölüm sebebi belirlenecek.

Öte yandan Muhtar Karataç’ın ölümü, köyünde ve ilçede büyük üzüntüye sebep olurken, cenazesinin de yarın köyünde defin olacağı öğrenildi.