Kahramanmaraş’ta baraj altında kalan eski yerleşim yeri ve kalıntıları baraj sularının azalmasıyla ortaya çıktı. Köylüler yıllar sonra gün yüzüne çıkan mezarlıkta yakınları için dua etti.

Kahramanmaraş’ın Onikişubat ilçesindeki Menzelet Barajı altında kalan eski yerleşim yeri, suyun çekilmesiyle ortaya çıktı. Kahramanmaraş’ta yaklaşık 40 yıl önce yapılan baraj sonrası su altında kalan Şadalak köyü sakinleri bölgeyi terk etmek zorunda kaldı. Azalan yağışlar, ortaya çıkan kuraklık ve arazi sulama neticesinde sular çekildi. Yeniden gün yüzüne çıkan köyde köprüler, çeşmeler ve ev kalıntıları gün yüzüne çıkmış oldu.

Eski yerleşim yerinin yanı sıra köy mezarlığı dron ile görüntülendi.

Esrarengiz görüntülerin ortaya çıktığı bölge Onikişubat İlçesi Ilıca Mahallesi yol güzergahı üzerinden de seyredilebiliyor.

Geçmişte önemli konuma sahip bölgede tarihi kaleler ve Ali Kayası manzaralı Menzelet Barajı yer alıyor.

Hüseyin Özer, “Benim çocukluğum burası. Yıllardır su çekilmesinden dolayı eski mezarlık, köy evleri ve köprüler ortaya çıkıyor. Biz de onların geçmişine sahip çıkma adına hem burada kalıyoruz hem de deprem sonrası buraya yeniden gelmek zorunda kaldık. Mezarlıkları ziyaret edip dua ediyoruz” dedi.