Sivas’ın Suşehri ilçesinde içme suyu borusunun patlaması sonucu fışkıran su metrelerce yükseğe ulaştı. O anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.

Edinilen bilgilere göre olay Suşehri ilçesi Kemalpaşa Mahallesi Asri Mezarlığı yakınlarında meydana geldi. İlçe Özel İdaresi ekipleri tarafından yürütülen yol çalışması esnasında iş makinası içme suyu borusunu patlattı. Patlamanın ardından tazyikli su metrelerce yüksekliğe fışkırdı. Ortaya şelaleyi andıran görüntüler çıktı. O anlar cep telefonu kamerasına yansırken suyun ana hattan kesilmesiyle patlayan alanda onarım çalışması başlatıldı.