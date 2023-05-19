Erzurum Su ve Kanalizasyon İdaresi (ESKİ) Genel Müdürlüğü tarafından su borcu olan abonelere peşin ödemelerde %90 faiz affı ve 48 aya kadar taksit fırsatı vatandaşlar tarafından yoğun ilgi görüyor.

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ESKİ tarafından yapılan açıklamada, “Resmi Gazete’de yayımlanan 7440 sayılı kanun kapsamında su borcu olan abonelere 31 Mayıs 2023 tarihine kadar peşin ödemelerde %90 faiz indirimi ve 12, 18, 24, 36, 48 aya kadar taksitlendirme imkanı devam ediyor. Vatandaşlar tarafından büyük ilgi gören yapılandırma çalışmalarına şimdiye kadar 2 bin 100 abone başvuru yaptı. Bu fırsatlardan yararlanmak isteyen vatandaşlarımız, ESKİ Genel Müdürlüğü Abone İşleri Daire Başkanlığı, ESKİ ilçe şubeleri ve E-Devlet kapısından başvuruda bulunarak su borçlarını hızlı ve kolayca yapılandırabilecektir.” denildi.

7420 sayılı kanun kapsamında 15 Ağustos 2022 tarihinden önce su borcundan kaynaklı icra takibine düşen 2 bin liranın altındaki borçlar silindi. 4 bin 750 abonenin yararlandığı çalışmada yaklaşık 12 milyon liralık alacaktan feragat edildi.