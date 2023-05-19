Erzurum Su ve Kanalizasyon İdaresi (ESKİ) Genel Müdürlüğü tarafından su borcu olan abonelere peşin ödemelerde %90 faiz affı ve 48 aya kadar taksit fırsatı vatandaşlar tarafından yoğun ilgi görüyor.

ESKİ tarafından yapılan açıklamada, “Resmi Gazete’de yayımlanan 7440 sayılı kanun kapsamında su borcu olan abonelere 31 Mayıs 2023 tarihine kadar peşin ödemelerde %90 faiz indirimi ve 12, 18, 24, 36, 48 aya kadar taksitlendirme imkanı devam ediyor. Vatandaşlar tarafından büyük ilgi gören yapılandırma çalışmalarına şimdiye kadar 2 bin 100 abone başvuru yaptı. Bu fırsatlardan yararlanmak isteyen vatandaşlarımız, ESKİ Genel Müdürlüğü Abone İşleri Daire Başkanlığı, ESKİ ilçe şubeleri ve E-Devlet kapısından başvuruda bulunarak su borçlarını hızlı ve kolayca yapılandırabilecektir.” denildi.

7420 sayılı kanun kapsamında 15 Ağustos 2022 tarihinden önce su borcundan kaynaklı icra takibine düşen 2 bin liranın altındaki borçlar silindi. 4 bin 750 abonenin yararlandığı çalışmada yaklaşık 12 milyon liralık alacaktan feragat edildi.