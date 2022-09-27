Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Ekiplerin operasyonunda el yapımı kaçak içki satışı yapan şahıs suçüstü yakalandı. Araçta yapılan aramalarda su bidonlarına doldurulmuş 57 litre rakı, 76 litre kaçak viski ele geçirildi. Gözaltına alınan şüpheli ifadesi alınmak üzere jandarma komutanlığına götürüldü.

Bolu İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Organize Sanayi Bölgesi’nde bir şahsın kaçak içki satışı yaptığı ihbarı üzerine çalışma başlattı. Bölgede inceleme yapan ekipler, şüpheli gördükleri bir otomobilden satış yapıldığını tespit etti.

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