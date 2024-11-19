Adıyaman’da, kırılan mazgala araçların girmemesi için vatandaşlar su bidonlu önlem aldı.

Adıyaman merkez Sümerevler Mahallesi Eski Besni Caddesi Karaali Köprüsü yakınlarında kırılan yağmur suyu mazgallarından dolayı mazgal çukuruna araçların düşmemesi için vatandaşlar durumu belediye ekiplerine bildirdi. Her hangi bir çalışmanın olmaması ve araçların çukura düşmemesi için vatandaşlar içerisine su koydukları bidonlarla önlem almaya çalıştı. Vatandaşlar, mazgalların biran önce onarılması gerektiğini aksi takdirde kazaların yaşanabileceğini vurguladı.