2019-2020 eğitim-öğretim yılında öğrenci kabulüne başlayan Selçuk Üniversitesi (SÜ) Mimarlık ve Tasarım Fakültesi Ayakkabı Tasarımı ve Üretimi Bölümü ilk mezunlarını veriyor.

Selçuk Üniversitesi Mimarlık ve Sanat Tasarımı Fakültesi Ayakkabı Tasarımı ve Üretimi Bölümünün ilk mezunlarını vermesi ve ayakkabı sektörüne katkıları konusunda toplantı düzenlendi. Rektörlük binasında düzenlenen toplantıda konuşan Rektör Prof. Dr. Metin Aksoy, Selçuk Üniversitesi Mimarlık ve Tasarım Fakültesi Ayakkabı Tasarımı ve Üretimi Bölümü’nün ilk öğrencilerini 2019-2020 eğitim öğretim yılında kabul ederek faaliyete başladığını hatırlattı. Rektör Metin Aksoy, bölümde 48 kayıtlı öğrenci bulunduğunu ifade ederek, "İlk mezunlarını bu yıl verecek olan bölümümüz Türkiye’de ilk ve tek ayakkabı tasarımı ve üretimi lisans programı özelliğine sahiptir. Bölümümüzden mezun olan öğrenciler gerekli pedagojik formasyonları aldıktan sonra öğretmen olarak da meslek hayatlarına devam edebilmektedir. Mimarlık ve Tasarım Fakültemiz 24 fakültemizden bir tanesi. Selçuk Üniversitesi olarak vizyonumuz, şehre dinamizm katan ve şehrin değerleriyle örtüşen eğitim öğretim süreçlerini desteklemektir ve bu yönde toplumun gençlerini yetiştirmektir. Bugün itibariyle Türkiye’de en köklü üniversitelerden bir tanesi olmamızın yanında 70 bin öğrencimiz bulunmakta. Bu öğrencilerimizin de büyük bir kısmı Türkiye’de derece yapmış çocuklardan oluşmakta. Bunun gururunu yaşıyoruz. Aynı zamanda onlara layık olan nitelikli eğitim modellerini geliştirmeye gayret ediyoruz. Tabii bu gayreti yaparken birçok bölümümüzle yapmaya çalışıyoruz. Modern eğitim yöntemleriyle yaparken de aynı zamanda üniversite-sanayi iş birliğini önemsiyoruz” dedi.

Konya Ayakkabıcılar Odası Başkanı Muhammed Acar da, sektör temsilcileri olarak Konya’yı, Aykent Ayakkabıcılar Sanayisini, üretim çeşitliliğini, ürün kalitesini, kapasitesini en iyi şekilde hem Türkiye’ye hem de dünyaya tanıtmak için ellerinden gelen gayreti gösterdiklerini belirterek, “Üretilen ayakkabıda tasarım ve modellerde en önemli etken eğitimdir. Eğitim olmadan asla kalite olmaz. Çok kıymetli eski ustalarımızın, usta öğreticilerimizin eğitmenlikleri ve öğretileri asla inkar edilemez. Zanaattan, sanattan endüstriye dönüşen mesleğimiz için eğitim alanlarında çok büyük aşamalar kaydedilmiş, gelinen noktada üniversitemizden mezun olan öğrencilerin her biri öğretmen, eğitimci olarak mesleğimizi zirveye çıkarmak için, gelecek nesilleri yetiştirmek için, sektöre istihdam sağlamak için var güçleriyle çalışacaklarına yürekten inanıyoruz. Mezun olan öğrencilerimizin her birinin öğretmen olabilmesi, bölüm için öğretmenlik onayının alınabilmesi için gece gündüz çalışan başta Rektör Prof. Dr. Metin Aksoy hocamıza, Ayakkabıcılık Bölüm Başkanımız Prof. Dr. Ahmet Uzun hocamıza teşekkür ediyoruz” diye konuştu.

Toplantıya, Mimarlık ve Sanat Tasarımı Fakültesi Ayakkabı Tasarımı ve Üretimi Bölüm Başkanı Prof. Dr. Ahmet Uzun ve İl Milli Eğitim Müdür Yardımcısı Mustafa Yılmaz da katıldı.