Antalya Muratpaşa Belediye Başkanı Ümit Uysal, 22 Mart Dünya Su Günü’nde yaptığı açıklamada belediyenin iklim ve çevre krizine ilişkin çalışmalarının yer aldığı www.iklim.muratpasa-bld.gov.tr internet sitesinde ‘Su Ayak İzi’ hesaplama modülünü açtıklarını söyledi.

Başkan Uysal, 22 Mart Dünya Su Günü dolayısıyla yaptığı açıklamada evde, tarımda, sanayide sürdürülebilir su kullanımının önemine dikkat çekti, “Susuz yarınlarla karşılaşmamak için hem tüketim hem de su kullanım alışkanlıklarımızı değiştirmemiz gerekiyor” dedi. Uysal, iklim krizi, çevre sorunları ve hızla tükenen doğal kaynakların artık dünyanın sıcak gündemi haline gelirken artık doğrudan uygulanabilir çalışmalara ihtiyaç duyulduğunu söyledi.

Muratpaşa Belediyesi olarak bu çerçevede 100 bin eve 300 bin su tasarruf başlığın ücretsiz dağıtarak önemli bir adım attıklarını dile getiren Başkan Uysal, “2016 yılında başladığımız Çevreci Komşu Kart projesiyle üretimde kullanılacak 73 milyon 192 bin litre suyun 6 yıl içinde tasarrufunu sağladık. Bununla birlikte belediye parklarında akıllı sulama ve güneş enerjili aydınlatma sistemleri kurduk” diye konuştu.

+0,5 Akdeniz’in Geleceği başlığında gerçekleştirilen çalıştaylar ve iklim krizine ilişkin diğer tüm çalışmaları https://iklim.muratpasa-bld.gov.tr adresinde topladıklarını aktaran Uysal, şöyle konuştu:

“Doğrudan ve dolaylı su tüketimimizi kontrol etmek, önlem almak yeni su kaynakları aramaktan çok daha kolaydır. Bu bilincin oluşması için su ayak izimizi hesaplamalı ve azaltmak için harekete geçmeliyiz. İnternet sitemizde su ayak izinizi hesaplayabilir, susuzluğa karşı verilen mücadeleye nasıl katkı sağlayacağınızı öğrenebilirsiniz”