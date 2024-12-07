Hakkari Belediyesi su arıza ekipleri, vatandaşlara daha iyi hizmet sunabilmek için soğuk havaya aldırış etmeden çalışmalarını yoğun bir şekilde sürdürüyor.

Hakkari Belediyesi su arıza ekipleri, kentin farklı noktalarda meydana gelen arızalara müdahale ederek vatandaşların su kesintilerinden etkilenmemesi için büyük bir özveriyle çalışıyor. Zorlu hava şartlarına aldırış etmeden çalışmalarını sürdüren ekipler, arızaların kısa sürede giderilmesi için tüm imkanları seferber ediyor. Halkın temel ihtiyaçlarını karşılamak için ekiplerin gece gündüz demeden sahada olduğunu vurgulayan belediye yetkilileri, vatandaşlardan da su tüketimi konusunda duyarlı olmalarını istedi.