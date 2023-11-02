Water AEG Marka Yöneticisi Okan Kerse, “Su arıtma sistemlerinin sürdürülebilirlik ve sağlık konularında önemli adımları artırmasıyla su temizliğine önem veren vatandaşların su arıtma sistemlerine ilgisi arttı” dedi.

Water AEG Marka Yöneticisi Okan Kerse, düzenlenen basın toplantısında su arıtma sektöründeki başarılara dikkat çekerek damacana ve pet şişe su fiyatlarının ciddi oranda artmasıyla vatandaşların su arıtma cihazlarını daha çok tercih etmeye başladığını belirtti. Su arıtma sistemlerinin sürdürülebilirlik ve sağlık konularında önemli adımları artırmasıyla su temizliğine önem veren vatandaşların su arıtma sistemlerine ilgisinin arttığını söyledi.

Şirketin 2024 hedefleri

2023’te Water AEG markası ile sektöre giriş yapan şirket, 2024 yılında müşteri memnuniyetini öncelikli tutmayı hedeflediklerini belirterek, bu sene 5 binden fazla müşteriye ulaştıklarını bildirdi. Kerse, "2024’deki hedefimiz 20 binden fazla müşteriye ulaşmak olacak. Müşteri ihtiyaçlarını anlamak ve karşılamak için daha fazla kaynak ayırıyoruz. Bu, müşterilerimize daha iyi bir su içme deneyimi sunma amacımızın bir yansımasıdır" dedi.

Aynı zamanda firmanın çevresel etkileri azaltma konusundaki kararlılığı da vurgulayarak bilgiler aktaran Kerse, "Şirketimiz, plastik şişelerin kullanımını azaltmaya katkı sağlayarak çevre dostu bir seçenek olmayı sürdürüyor. Bu çabalar, tüm üretim süreçlerimizi daha çevre dostu hale getirmek için devam edecek. Şirketimiz, sadece yüksek kalitede su temin etmekle kalmıyor, aynı zamanda suyu istenen kriterlerde üretiyor. Bu nedenle, tüm kullanıcılar kaliteli su ve uzun ömürlü cihazın yanı sıra fiyat performansından da son derece memnun” şeklinde konuştu.

“Servis ağı büyüyor”

Geniş bir servis ağına sahip olduklarını ve 2024 yılında bu hizmet ağını daha da genişleterek müşteri ihtiyaçlarına daha hızlı çözümler sunmayı hedeflediklerini vurgulayan Okan Kerse, "Şirketimiz, su arıtma sektöründe sürdürülebilirlik ve sağlık konularında öncü bir rol oynamaya devam ediyor. Temiz ve sağlıklı suya erişim artık daha kolay ve çok daha ekonomik hale geldi. Farklı ürün çeşitliliği ile sektörde ön plana çıkmaktayız, insan yaşamının ihtiyaçlarına özel geniş bir ürün seçeneği sunuyoruz. Kullanıcı bazlı hizmet şekliyle kısa sürede daha yaygın bir hizmet ağına yayılmayı hedefliyoruz” diye konuştu.