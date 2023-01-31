Samsun’da su arıtma cihazı satışı yüzünden çıkan tartışmada silahla ateş açtığı araçta bulunan genç kadını ensesinden vurarak ağır yaraladığı iddiasıyla tutuklanan dekorasyoncunun yargılanmasına başlandı.

Samsun’da su arıtma cihazı satışı yüzünden çıkan tartışmada silahla ateş açtığı araçta bulunan genç kadını ensesinden vurarak ağır yaraladığı iddiasıyla tutuklanan dekorasyoncunun yargılanmasına başlandı.

Olay, İlkadım içesi İlyasköy Mahallesi’nde 29 Eylül’de meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, dekorasyon işi yapan Murat A. (41), evine su arıtma cihazı taktırdı. Daha sonra Murat A. cihazı satan firma ile bağlantıya geçti. Su arıtıcısı firmasından 1’i kadın 3 kişi Murat A.’nın evine geldi. Murat A. evine gelen firma görevlilerinden satın almak istediği cihaz yerine başka su arıtma cihazı takıldığı gerekçesiyle firma yetkilileri ile tartıştı. Çıkan tartışmanın büyümesi üzerine firma görevlileri evden çıktı.

İddiaya göre, odaya silah almaya giden Murat A.’dan kaçan 1’i kadın 3 kişi araçlarına binerek olay yerinden kaçmaya çalıştı. Murat A. tabancasıyla hafif ticari araca ateş açtı. Kurşunlardan biri aracın kaportasına isabet ederken, diğeri ise arka camından girip araçta bulunan 21 yaşındaki Meryem Y.’yi ensesinden ağır yaraladı. Hastaneye kaldırılan genç kadın tedavi altına alındı. Murat A. ise çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Murat A. hakkında Samsun 1. Ağır Ceza Mahkemesinde dava açıldı. Bugün görülen davanın ilk duruşmasında tutuklu sanık Murat A. ile olay sırasında araçta bulunan mağdurlar hazır bulunurken, yaralanan Meryem Y. ise duruşmaya katılmadı.

Kendini savunan Murat A., "Olaydan 6 gün önce su arıtma cihazı aldım. Cihazın sunumunu Meryem Y. yapmıştı. Ben evde yokken eve gelip aldığım markayı değil de başka bir marka cihaz takmışlar. Cihazı iade için müştekileri aradım. Eve geldiler. Bana cihazı geri almayacaklarını söyleyince eşimin yanında rencide oldum. Yatak odasından ruhsatlı silahımı aldım. Dışarı çıkıp yere doğru korkutmak için ateş ettim. Vurulduklarını anlamadım. Polis beni aradığında ben de evin yanına gidip teslim oldum. Bu olaydan dolayı mağdurlardan özür diliyorum" dedi.

Tanıkların dinlendiği duruşma, mağdur Meryem Y.’nin duruşmada hazır bulundurularak dinlenmesi için ileri bir tarihe ertelendi. Mahkeme, Murat A.’nın tutukluluk halinin devamına karar verdi.