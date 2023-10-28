Sinop’ta 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla düzenlenen programda su altında Türk bayrağı açıldı.

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla düzenlenen törende ilk olarak Sinop Valiliği ve Sinop Belediyesi çelengi sunuldu. Daha sonra İskele Meydanında devam eden programda Türkiye Cumhuriyeti’nin 100. kuruluş yıl dönümü kutlamaları kapsamında Sinop İl Emniyet Müdürlüğü Dalgıçları ile Sinop Üniversitesi Su Altı Teknolojisi öğrencileri tarafından dalış etkinliği yapıldı. Dalgıçlar ve Öğrenciler tarafından düzenlenen saygı dalışında su altında ve üstünde Türk bayrağı açıldı.

Düzenlenen programa Sinop Valisi Mustafa Özarslan, CHP Sinop Milletvekili Barış Karadeniz, Sinop Belediye Başkanı Barış Ayhan, Sinop Cumhuriyet Başsavcısı Mesut Pektaş, AK Parti Sinop İl Başkanı Uğur Giresun ve vatandaşlar katıldı.