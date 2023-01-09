Göcek Merdivenli Koyu önlerinde su alan ve içinde 2 kişi bulunan tekneden yardım çağrısı üzerine KIYEM-5 hızlı tahlisiye (can kurtarma) botu tekne içindeki suyu tahliye ederek tekneyi yedekledi. KIYEM kurtarma teknesine yedeklenen tekne özel bir marinaya emniyetli bir şekilde yanaştırıldı.

Muğla Fetiye Göcek açıklarında içinde iki kişinin bulunduğu tekne su almaya başlayınca Kıyı Emniyet Genel Müdürlüğü ekipleri tarafından yedeklenerek kurtarıldı.

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