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Fethiye ilçesi açıklarında lastik bot ile Yunanistan adalarına kaçak yollardan gitmek için denizde seyreden bot fazla yolcu bulunması nedeniyle su almaya başladı. Lastik botun su alması üzerine yardım talebinde bulunan düzeniz göçmenlere bölgedeki Sahil Güvenlik ekipleri kurtardı. Lastik bot içerisindeki 25 düzensiz işlemlerinin ardından Ula Geri Gönderme Merkezine teslim edildiler.

Muğla’nın Fethiye İlçesi açıklarında içinde düzensiz göçmenlerin bulunduğu bot su almaya başlayınca Sahil Güvenlik ekipleri tarafından kurtarıldı.

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