Selçuk Üniversitesi (SÜ) Mimarlık ve Tasarım Fakültesindeki akademisyen ve öğrenciler, depremzedelerin ihtiyaçlarına göre tasarım ve üretim yapıyor. Dikimi tamamlanan çarşaf, yastık, pijama ve etek gibi tekstil ürünleri ile bağışlanan ayakkabı ve terlikler, depremzedelere ulaştırılıyor.

Selçuk Üniversitesi (SÜ) Mimarlık ve Tasarım Fakültesindeki akademisyen ve öğrenciler, depremzedelerin ihtiyaçlarına göre tasarım ve üretim yapıyor. Dikimi tamamlanan çarşaf, yastık, pijama ve etek gibi tekstil ürünleri ile bağışlanan ayakkabı ve terlikler, depremzedelere ulaştırılıyor.

SÜ Mimarlık ve Tasarım Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Rabia Köse Doğan, “Moda Tasarımı Bölümüne bağlı atölyelerde gönüllü akademisyen ve öğrencilerin desteğiyle depremzedeler için çarşaf, yastık, pijama ve etek gibi tekstil ürünlerinin dikimi yapılıyor. Bugüne kadar binin üzerinde tekstil ürünü hazırlandı. El Sanatları Bölümü, depremzede çocuklar için oyuncak üretimine başladı. 100’ün üzerinde oyuncak dağıtımı hedeflendi. Ayakkabı Tasarımı ve Üretimi Bölümü, bağış ve desteklerle ayakkabı ve terlik ihtiyacını karşılıyor. 500’den fazla ayakkabı ve terlik dağıtıldı. Hazırlanan ürünler, öncelikli olarak yurtlarda kalan depremzedeler ile Üniversitemiz Tıp Fakültesi Hastanesinde tedavi gören depremzedeler ve refakatçilerine ulaştırılıyor” dedi.

“Peyzaj projesi için çalışmalar yürütülüyor”

Peyzaj Mimarlığı Bölümünün deprem parkı ve acil durum toplanma alanları ile ilgili peyzaj projesi çalışmalarını yürüttüğünü ifade eden Prof. Dr. Doğan, “İç Mimarlık Bölümü, acil durum ve depremde barınma, acil durum mobil ofisleri, afet ve deprem müzeleri konusunda iç mimari proje çalışmalarına başladı. Depremzedeler için Fakültemizin her bölümü üretim ve tasarım faaliyetlerini sürdürüyor. Çalışmalarımıza destek veren başta Rektörlüğümüz olmak üzere bu süreçte gönüllü olarak görev yapan bölüm başkanlarımız, öğretim elemanlarımız, öğrencilerimiz ve idari personelimize teşekkür ediyorum. Öğrenciler için ‘Acil Durum Webinar Serisi’ ile bilgilendirme ve farkındalık çalışmaları başlayacak. Bu çalışmaların sürekli olması önemli. Önümüzdeki günlerde, haftalarda, aylarda da sürmesini planlıyoruz” diye konuştu.