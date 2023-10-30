Almanya Bundesliga ekiplerinden Stuttgart, ’Gelişim ve Takip Koordinatörlük’ görevine Ali Adman’ı getirdi. Adman, sezonun geri kalanında kulübü adına Bayern eyaletinde bu görevi üstlenecek.

Alman temsilcisi Stuttgart, ’Gelişim ve Takip Koordinatörlük’ görevini Ali Adman’a verdi. Adman, Stuttgart adına 1860 Münih, 1.FC Nürnberg, Greuther Fürth, FC Augsburg, FC Heidenheim ve Bayern Münih’i gözlem altına alacak. Ali Adman, altyapılarda yer alan gençlik ve geliştirme merkezindeki takımların ligdeki başarı oranını takip edecek. Ayrıca sırasıyla; altyapıdan A takıma yükselen futbolcu ve antrenörler, altyapıda yer alan futbolcuların eğitim seviyesi, Merchandisgn ürünleri, çeşitleri ve fiyatlarını inceleyecek. Bunun yanı sıra ise maçlara gelen taraftar sayısı, bilet fiyatları ve stadyumları içinde yer alan yiyecek ve içeceklerin fiyatlarını gözlemleyecek.

Ali Adman tarafından rakiplerin maç günü yapacağı etkinlikler, sosyal medya paylaşımları ve taraftarın üstünde bıraktığı etkiler de raporlanacak.

Rakiplerin bundan sonra yapacağı sosyal sorumluluk projeleri, A takım faaliyetleri, futbolcuların yapacağı sosyal sorumluluk projeleri de Adman’ın gözleminde olacak.