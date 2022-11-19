Sivas Ticaret ve Sanayi Odası’nın (STSO) merakla beklenen yeni başkanı belli oldu.

Sivas Ticaret ve Sanayi Odası’nın (STSO) merakla beklenen yeni başkanı belli oldu.

Sivas Ticaret ve Sanayi Odası’nın geçen hafta sonu yapılan meclis üyesi seçimlerinin ardından bugün oda toplantı salonunda meclis üyeleri yönetim kurulu başkanını seçti. Zeki Özdemir ve Mustafa Eken’nin listelerinin yarıştığı ve kapalı zarf usulü yapılan seçimlerde Zeki Özdemir ve yönetimi, meclis üyelerinin 34’nün oyunu alarak Sivas Ticaret ve Sanayi Odası’nın Yönetim Kurulu Başkanı oldu. Bir oyun geçersiz sayıldığı ve 3 bağımsızın oy kullanmadığı seçimde Mustafa Eken ise 29 oy alabildi.

“Sivas’a hayırlı olmasını diliyorum”

Başkan seçilen Zeki Özdemir yaptığı açıklamada, “ Bu yarışın sonunda kazanan Sivas olur düşüncesiyle yola çıkmıştık. Bu düşünceyle yolumuza devam ediyoruz. Bu bir yarış, daha önce burada görev almış arkadaşlar bu bayrağı buraya kadar getirdiler onlara verdikleri, yaptıkları hizmetlerden dolayı teşekkür ediyoruz. Bizde bu bayrağı buradan alıp bizden sonraki arkadaşlara teslim edene kadar bu görevi elimizden geldiği kadar Sivas’a, halkımıza katkı koyacak şekilde yapmaya gayret edeceğiz. Bunun bütün Sivas’a hayırlı olmasını diliyorum” dedi.