STSO, "Görmeden Ölmeyin" sloganıyla başlatılan Divriği Kültür Gezileri çerçevesinde, Behrampaşa ortaokulu öğrencilerini tarih ve kültürle buluşturdu.

Kültür gezisi programı kapsamında öğrenciler, Divriği’nin en önemli tarihi mekânlarını ziyaret etme fırsatı buldular. İlk olarak, UNESCO Dünya Mirası Listesi’nde yer alan Divriği Ulu Cami ve Darüşşifası gezildi. Öğrenciler, bu etkileyici yapının mimari zarafetini ve tarihi önemini keşfettiler. Ardından, Divriği Kalesi ve Divriği Çarşısını gezerek bölgenin tarihi, el sanatları ve geleneksel ticaret hayatı hakkında bilgi edindiler.

Gezi programı, Cam Teras’a yapılan ziyaret ile devam etti. Buradan Divriği’nin muazzam doğasını gözlemleyen öğrenciler, fotoğraflar çekerek unutulmaz anlar yaşadılar.

Öğrenciler, "Görmeden Ölmeyin" sloganıyla başlatılan bu özel gezinin, tarih ve kültür konusunda kendilerine büyük bir katkı sağladığını belirterek, "Divriği’nin tarihi ve kültürel değerlerini keşfetmek bizim için çok önemli bir deneyimdi. Bu gezide öğrendiğimiz bilgiler, sadece sınıfımızda öğrendiğimiz kitaplardan değil, gerçek hayattan alınan derslerdi. Gezimizi organize eden ve bizlere bu fırsatı sunan Sivas Ticaret ve Sanayi Odası’na çok teşekkür ederiz.” ifadelerini kullandı.