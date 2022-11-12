Salihli Ticaret ve Sanayi Odası’na bağlı Kulalı iş insanları, Kula’daki ihtiyaç sahibi öğrencilere dağıtılmak üzere eşofman takımlarını Kula İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü’ne teslim etti.

Salihli Ticaret ve Sanayi Odası’na bağlı Kulalı iş insanları, Kula’daki ihtiyaç sahibi öğrencilere dağıtılmak üzere eşofman takımlarını Kula İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü’ne teslim etti.

Her yıl ihtiyaç sahibi öğrenciler için çeşitli yardım ve hediyelerle öğrencilerin yanında olmaya çalışan Salihli Ticaret ve Sanayi Odası, bu eğitim öğretim yılını da boş geçmedi. STSO’ya kayıtlı iş insanları Harun Uysal, Mehmet Yavaş, Ufuk Bozer, Ulvi Uysal ve STSO Mali Sekreteri Adem Yardımcı, Kula İlçe Milli Eğitim Müdürü Zakir Okulmuş ve Şube Müdürü Ahmet Ali Okumuş’u ziyaret etti. İhtiyaç sahibi öğrencilere bu yıl eşofman takımı desteğinde bulunan STSO ve iş insanları, ihtiyaç sahibi öğrencilere dağıtılacak eşofman takımlarını İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü’ne teslim etti.

Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Kula İlçe Milli Eğitim Müdürü Zakir Okulmuş, ihtiyaç sahibi öğrenciler adına STSO ve iş insanlarına teşekkür etti.