Sivas Ticaret ve Sanayi Odası, üyelerine yönelik çalışmalarını sürdürüyor. Girişimcilik Haftası etkinlikleri kapsamında İstanbul Topkapı Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Emre Alkin üyelerle buluşturan STSO Başkanı Zeki Özdemir, etkinliklerin devam edeceğini söyledi.

Alanında uzman kişileri Sivas’a getirerek üyeleriyle buluşturan Sivas Ticaret ve Sanayi Odası (STSO), İstanbul Topkapı Üniversitesi Rektörü Ekonomist ve Yazar Prof. Dr. Emre Alkin’i ağırladı. ‘Girişimcilik Haftası’ etkinlikleri kapsamında Sivaslılarla buluşan Prof. Dr. Alkin, konferans verdi.

Sivas Ticaret ve Sanayi Odası konferans salonunda düzenlenen programın açılış konuşmasını yapan STSO Başkanı Zeki Özdemir, “ Son bir yıldır yaptığımız birçok etkinliğe bir yenisini daha ekleyerek Girişimcilik Haftası adı altında girişimcilik konusunu işliyoruz. Amacımız Sivas’ın ekonomik olarak gelişmesine katkı koyacak çalışmaları bir arada sunmak. Yapmış olduğumuz eğitimlerle, mevcut üyelerimizin yeni girişimcilik yönlerini geliştirmek ve yeni girişimci olacak kadınlarımızı gençlerimizi cesaretlendirmek yeni gelişmelerle ilgili bilgiler vererek onları bu konuda motive etmeyi amaç edindik. Bugünde programlarımıza yenisini ekleyerek, Sayın hocam Prof. Dr. Emre Alkin’i misafir ettik. Alışılmışın dışında düşünme sanatı konusunda değerli fikirlerinden faydalanacağız” şeklinde konuştu.

Özdemir, “Cumhuriyet Bayramı’nı coşkuyla kutluyoruz”

Başkan Zeki Özdemir konuşmasının devamında, “Kurtuluş mücadelesinin ilk temelinin atıldığı 4 Eylül 1919 yılında tarihinden, 29 Ekim 1923 cumhuriyetin ilan edildiği tarihe kadar geçen sürecin ne kadar meşakkatli olduğunu ve sonucunda Cumhuriyet’in ilanıyla bugünlere geldiğimizi çok şükür görüyoruz. Tekrar sizlerin Cumhuriyet Bayramı’nı coşkuyla kutluyorum. Nice, nice 100 yıllara diliyorum” ifadelerine yer verdi.

Girişimcilik haftasının ilham verici konuşmacısı İstanbul Topkapı Üniversitesi Rektörü, Ekonomist ve Yazar Prof. Dr. Emre Alkin, Sivas’a gelmekten mutluluk duyduğunu belirterek, “Cumhuriyet meşalesi burada yandı ve bütün Türkiye’ye buradan yayıldı. Bize bu fırsatı sunduğu için öncelikle kıymetli başkanıma teşekkür ediyorum.” dedi.

Prof. Dr. Emre Alkin’in sunumuyla “Out Of The Box” Alışılmışın Dışında Düşünme Sanatı konulu oturum katılımcılardan yoğun ilgi gördü.