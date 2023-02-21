Sivas Ticaret ve Sanayi Odası (STSO) Yönetim Kurulu Başkanı Zeki Özdemir ve Yönetim Kurulundan oluşan heyet, Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen ve afet bölgesi ilan edilen Gürün ilçemizde bir dizi ziyaretlerde bulundu.

Sivas Ticaret ve Sanayi Odası (STSO) Yönetim Kurulu Başkanı Zeki Özdemir ve Yönetim Kurulundan oluşan heyet, Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen ve afet bölgesi ilan edilen Gürün ilçemizde bir dizi ziyaretlerde bulundu.

STSO Başkanı Zeki Özdemir, Gürün Kaymakamı Halil Yazıcı ve Gürün Belediye Başkanını ziyaret ederek geçmiş olsun dileklerini iletti. Belediye binasının ağır hasırlı olması nedeniyle kaymakamlık binasında gerçekleşen her iki görüşmede Özdemir, “Geçmiş olsun inşallah, görüp göreceğimiz bu olsun. Depremin ilk gününden beri ne yapabiliriz, nasıl faydalı olabiliriz düşüncesiyle hareket ettik. Deprem bölgelerinde her geçen gün ihtiyaçlar değişiyor. Şimdi insanların yerleşik bir düzende hayatını idame ettirme ihtiyacı ortaya çıktı. Yeni konutlar yapılana kadar barınma ihtiyaç haline geldi. TOBB ve Ticaret Bakanlığımız tarafından konut seferberliği başlatıldı. Türkiye’deki 350 Oda ve Borsa bu seferberliğe dâhil edildi. Bizde Sivas Ticaret ve Sanayi Odası olarak bu seferberliğe destek olacağız.” dedi.

Kaymakam Halil Yazıcı’nın konteyner talebi üzerine, “Elimizden gelen ne varsa yapacağız” diyen Başkan Özdemir, “Kendi ilçemize ve yöre halkına ne kadar destek sağlasak az” ifadelerini kullandı.

17 hasarlı bina var

Gürün’de yıkılan bina olmadığını ve can kaybının yaşanmadığını belirten Belediye Başkanı Nami Çiftçi, “Depremin ilk gününden itibaren öncelikli Elbistan olmak üzere komşu il ve ilçelere kendi çapımızda yapabileceklerimizi yapmaya gayret ettik. Kaymakamlığımız Başkanlığında oluşturduğumuz kriz masasıyla birlikte Gürün’deki hemşerilerimizin de mağdur olmaması adına üstümüze düşenleri yapmak için gayret gösterdik. Gürün’deki hasar tespit çalışmaları sona erdi. Rapor sonucunda ilçemizdeki toplam hasarlı bina sayısı 180 civarında. Merkezde, aralarından Belediye Hizmet binasının da bulunduğu 17 tane hasarlı binamız mevcut” dedi.

STSO Yönetimi, Kaymakamlık ziyaretinin ardından depremden etkilenerek ev ve işyerleri hasar gören vatandaşlarımızı ziyaret etti. Geçmiş olsun temennilerini ileten Başkan Zeki Özdemir, hem şahsi hem de oda olarak bütün imkânlarımızla desteklerimiz ve yardımlarımız devam edecek dedi. Pazarcık depreminden ziyade, Elbistan merkezli ikinci depremden çok etkilendiklerini belirten afetzedeler, “Asrın felaketiyle karşı karşıyayız. Ama bizi biz yapan değerlerimiz var vatan, millet ve din bu değerler ayakta olduğu müddetçe bina yıkılmış çokta önem arz etmiyor. El ele verip yaralarımızı sarmamız gerekiyor. Allah devletimize zeval vermesin, devletimiz büyük gerekenler yapılır. Keşke canlar gitmeseydi, hafriyatın hepsi yerine gelir” ifadelerini kullandılar.