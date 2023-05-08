Sivas Ticaret ve Sanayi Odası, Cumhuriyet Üniversitesinde eğitim gören yaklaşık 23 ülkeden 46 öğrenciyi iş adamlarıyla bir araya getirdi.

İhracat Haftası etkinlikleri çerçevesinde gerçekleştirilen programlardan bir tanesi de kentte bulunan Sivas Cumhuriyet Üniversitesinde eğitim gören yabancı öğrenciler ile Sivas’ta üretim yapan iş adamlarını bir araya getirmek oldu. Programın amacı ise yabancı öğrencilerin kendi ülkeleri ve Sivas arasında ihracat köprüsü oluşturmak ve şimdiki üretime katma değer kazandırmak olarak belirtildi. Programa 23 ülkeden 46 yabancı öğrenci katıldı. Programda, Nedim Narlı tarafından uluslararası ticaretin finansmanı, alternatif finans teknikleri; Ceyhun Yeşilşerit tarafından ihracatta pazara giriş yolları, temsilcilik, acentecilik ve diğer iş imkanları adlı sunular gerçekleştirildi.

“Şu anda burada 23 ülkeden 46 öğrencimiz var”

Programda konuşan Sivas Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Zeki Özdemir, programa yaklaşık 23 ülkeden 46 öğrencinin katıldığını belirterek, “İhracat şehri Sivas dedik ve etkinliklerimize de İhracat Haftası etkinlikleriyle başlamak istedik. Geçtiğimiz günlerde Cumhuriyet Üniversitesiyle birlikte Ticaret Elçileri programına imza attık. Bu program çerçevesinde de üniversitemizde bulunan 3 bine yakın yabancı öğrenci olmasından dolayı, bu öğrencilerin Sivas’ta ihracat yapmak isteyen veya da mevcut ihracatını artırmak isteyen mensuplarımızı birleştirmek ve eşleştirmek arzusuyla bu öğrencilerimizi bu programa dahil ederek Ticaret Elçileri programını şu anda gerçekleştiriyoruz. Şu anda burada 23 ülkeden 46 öğrencimiz var. Sanayicilerimizle beraber bu öğrencilerimizin ülkelerinde neler yapabildiklerini, nelerin ticaretini birlikte yapabileceğimizi birlikte istişare etmelerini sağladık. Biz burada ürettiğimiz ürünleri onların ülkelerinde satabilir miyiz, ticaretini yapabilir miyiz konularını değerlendirmeleriyle birlikte bu haftaki etkinlikler programına başlıyoruz. Bu hafta içerisinde, Ticaret Bakanlığımızın etkili uzmanlarıyla beraber programları ve sunumları var, kalkınma ajanslarımızın destekleriyle bu program dâhilinde programlar ve sunumlar var. Ayrıca ihracatçı birliklerimizle beraber çalışmalarını paylaşmak üzere alanlarında uzman kişilerle sunumları gerçekleştireceğiz. İhracatın bir parçası olan mali konularda ve KDV iade konusunda da çalışmalar olacak. Seçim sürecinde ihracat odaklı çalışmalar yapacağımızı ve dış ticaret operasyon merkezi kurgulayacağımızı söylemiştik. Bunu çalışmalarımızın bir başlangıcı olarak kabul ediyoruz” dedi.

İhracat Haftası çerçevesindeki etkinlikler 8-12 Mayıs tarihleri arasında devam edecek.