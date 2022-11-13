İki adayın yarıştığı Sivas’ta Ticaret ve Sanayi Odası seçimlerinde Zeki Özdemir’i destekleyen meclis üyesi adayları 67 meclis üyeliğinden 35’ini kazanmayı başardı.

İki adayın yarıştığı Sivas’ta Ticaret ve Sanayi Odası seçimlerinde Zeki Özdemir’i destekleyen meclis üyesi adayları 67 meclis üyeliğinden 35’ini kazanmayı başardı.

Sivas’ta Şehit Muhammed Onur Demir Anadolu Lisesi salonunda gerçekleştirilen seçimde odaya kayıtlı yaklaşık 5 bin üye oy kullandı. 25 komitede 67 meclis üyesini belirlendiği seçimde, Sivas Ticaret ve Sanayi Odası Başkan adayı Zeki Özdemir’i destekleyen mavi gurupta bulunan 35 meclis üyesi adayı üyelerin oyları ile seçildi. Mevcut başkan Mustafa Eken’i destekleyen beyaz listedeki adaylardan ise sadece 29’u kazandı. Üç meclis üyesi de gruplarından seçilerek meclis üyesi oldu. Mecliste çoğunluğu elde eden Özdemir’in başkanlığına kesin gözle bakılıyor.

“Kazanan Sivas oldu”

Özdemir seçim sonrası yaptığı değerlendirmede, “Bir çeçimi daha geride bıraktık. Bundan sonra yapmamız gereken Sivas’a, Sivas’ın sosyo ekonomik yapısına katkı sağlayacak bir düzenleme kurgulamaktır. Hep birlikte yöneteceğiz dedik ve böyle yola çıktık. Bundan sonra arkadaşlarımızda ve bütün kurullarımızla beraber Sivas’a katkı koymak için elimizden gelen gayreti ortaya koyacağımızdan hiç kimsenin kuşkusu olmasın. Kazanan Sivas olsun umuduyla yola çıkmıştık ve bunu gerçekleştirdik.