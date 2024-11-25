Sivas Ticaret ve Sanayi Odası (STSO) tarafından "Görmeden Ölmeyin" temasıyla başlatılan Divriği Kültür Gezisine, bu hafta Asım Şahin Fen ve Sosyal Bilimler Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi öğrencileri katıldı.

Kültürel gezi programı kapsamında Divriği ilçesine trenle giden öğrenciler, Divriği’nin en önemli tarihi mekânlarını keşfetme fırsatı elde ettiler. Ziyaretlerine, UNESCO Dünya Mirası Listesi’nde yer alan Divriği Ulu Cami ve Darüşşifası ile başlayan öğrenciler, bu etkileyici yapının mimari zarafetini ve tarihsel değerini derinlemesine incelediler. Gezi programı, Cam Teras’a yapılan ziyaretle devam etti. Buradan Divriği’nin muhteşem doğasını gözlemleyen öğrenciler, Divriği Kalesi ve Çarşısı’nı da gezerek bölge hakkında bilgi edindiler. "Görmeden Ölmeyin" sloganıyla düzenlenen bu özel gezinin, tarih ve kültür alanında kendilerine önemli katkılarda bulunduğunu ifade eden öğrenciler, “Divriği’nin tarihi ve kültürel değerlerini keşfetmek, bizim için çok anlamlı bir deneyimdi. Gezimizi düzenleyen ve bize bu fırsatı sunan Sivas Ticaret ve Sanayi Odası’na teşekkür ederiz” ifadelerine yer verdiler.