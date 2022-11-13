Sivas’ta Ticaret ve Sanayi Odası (STSO) seçimleri her iki adayın da birlik ve beraberlik mesajlarıyla başladı.

Sivas’ta Ticaret ve Sanayi Odası (STSO) seçimleri her iki adayın da birlik ve beraberlik mesajlarıyla başladı.

Sivas’ta Şehit Muhammed Onur Demir Anadolu Lisesi salonundaki seçimde, odaya kayıtlı yaklaşık 5 bin üyenin oy kullanarak 25 komitede 67 meclis üyesini belirlemesi bekleniyor. Seçilecek meclis üyeleri de Ticaret ve Sanayi Odası başkanını seçecek. Sivas Ticaret ve Sanayi Odası Başkanlığına aday olan, Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Mustafa Eken ve Zeki Özdemir birlik ve beraberlik mesajları verip oylarını kullandı.

Görevliler ve gözetmenler denetiminde saat 10.00’da başlayan oy kullanımı saat 17.00’a kadar devam edecek. 17.00’dan sonra sandıklar açılarak oy sayımlarına başlanacak.

“Bu seçimin galibi her zaman için Sivas olacaktır”

STSO Başkanı Mustafa Eken, seçimin galibinin Sivas olacağını belirterek, “Bugün burada gerçekleştirilen Ticaret ve Sanayi Odamızın seçimlerinin hayırlı olmasını diliyorum. Şehrimiz böyle demokratik ortamda oy kullanarak Sivas’ın tüccar ve sanayicisinin temsilcisini seçecek. Burada Zeki Bey ve arkadaşlarına, bizimle beraber yol yürüyen arkadaşlara başarılar diliyorum. Bu seçimin galibi her zaman için Sivas olacaktır. Kişiler gelip geçicidir. Bugün görevlerde biz varız yarın başkaları olabilir. O yüzden hiçbir gerginlik ve taşkınlık olmadan bu seçimlerin bugün biteceğini burada Zeki Bey ile beraber belirtmiş oluyoruz. Biz hep dostuz hep kardeşiz ve her zaman da dost ve kardeş kalacağız. Buradaki yarış şehri daha iyi nereye götürebiliriz onun yarışıdır. Hiç kimsenin burada şahsi bir mevzusu yoktur. Oy kullanma işlemlerimiz başladı saat 17.00’da sandıklarımız kapanacak. Sonuç ne olursa olsun buradan el ele kol kola çıkacağız” dedi.

“Bütün yarışa giren arkadaşlara başarılar diliyorum”

STSO başkan adayı Zeki Özdemir de herkese başarılar dileyerek, “Sivas’ın en büyük sivil toplum kuruluşu olan Ticaret ve Sanayi Odasının seçimlerini gerçekleştirmekteyiz. Memleketimize, bütün Sivas halkımıza ve mensuplarımıza hayırlı olur inşallah. Seçim kampanyasını başlatırken hepimiz sükûnet içerisinde birbirimizi yormadan, üzmeden, arkadaşlık, dostluk ilişkilerimize asla zarar vermeden bir seçim kampanyası yürütmeye gayret ettik. İnşallah bu şekilde bu seçimimizi tamamlar en iyi kim hizmet edecekse seçmenimiz bunun kararını verir. Ben bütün yarışa giren arkadaşlara başarılar diliyorum” diye konuştu.