Siirt Ticaret ve Sanayi (STSO) Başkanı Güven Kuzu ve beraberindeki heyet, Organize Sanayi Bölgesinde (OSB) üretim yapan firmaları ziyaret etti.

İlk olarak Siirt Organize ve Sanayi Bölge Müdürü Habib Öner’i ziyaret eden Başkan Kuzu, OSB ve yatırımlar hakkında bilgi aldı. Firma ziyaretleri çerçevesinde ilk olarak dünyaca ünlü marka ürünlerini üretip, ihracat eden Işıkveren Tekstil ziyaret edildi. İlk etapta 80 kişinin istihdam edildiği söyleyen Işıkveren Tekstil Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Bavlı’dan bilgi alan TSO Başkanı Kuzu, daha sonra Fransa, Almanya ve Irak başta olmak üzere yurt dışı ülkelerine ihracat yapan Denizhan Moda Yönetim Kurulu Başkanı Turan Denizhan’dan bilgi aldı.

Kuzu Yapı İnşaat Madencilik Turizm Enerji Elektrik Üretim Sanayi Ticaret Limited Şirketi tarafından Organize Sanayi Bölgesinde kurulan Kuzu Çivi ve Çelik Hasır fabrikasında da incelemelerde bulunan TSO heyeti, fabrikanın yönetim kurulu başkanı Orhan Kuzu’dan çalışmalar hakkında bilgi aldı.

Kuzu, Çivi’nin ardından iç piyasaya üretim yapan Endüstriyel (Kimyasal) yatırımcılardan Fayans Yapıştırıcı fabrikası Botan Yapı ziyaret edildi. Ziyaretlerde yatırımcı firma yetkilileriyle karşılıklı yapılabilecek işbirlikleri ve projeler konusunda istişarelerde bulunuldu.

Siirt Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Güven Kuzu, beraberindeki TSO Başkanvekili Fuat Özgür Çalapkulu, başkan yardımcısı Kadir Demirhan, OSB Müdürü Habib Öner ve TSO yönetim kurulu üyeleri ile birlikte Dünyaca ünlü BIG markaları üretip yurt dışına ihracat eden ve ilk etapta 270 kişiyi istihdam eden Maviyel Lamino Ambalaj Siirt Girişim Tekstil Fabrikası’nı ziyaret etti, çalışmalar hakkında bilgi aldı.

TSO Başkanı Kuzu ve beraberindeki heyetin OSB’deki yatırım inceleme ve istişare ziyaretleri Çelik Beton üretimi yapan Doğu Prefabrik tesisi ziyaret ile son buldu.