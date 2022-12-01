Sivas Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Zeki Özdemir, Ticaret ve Sanayi Bakanı Mustafa Varank’ın Sivas ziyareti öncesi yaptığı açıklamada, Varank’tan cazibe müjdesi beklediklerini söyledi.

Sivas Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Zeki Özdemir, Ticaret ve Sanayi Bakanı Mustafa Varank’ın Sivas ziyareti öncesi yaptığı açıklamada, Varank’tan cazibe müjdesi beklediklerini söyledi.

Özdemir açıklamasında, bakan Varank’tan Sivas’ın tamamının cazibe merkezi ilan edilmesi noktasında müjde beklediklerini belirtip, “Demirağ OSB’nin cazibe merkezi yapılması iktidarın şehrimize büyük bir armağanıdır, emeği geçen başta Sayın Cumhurbaşkanımız olmak üzere çok Kıymetli Bakanımız Sayın Mustafa Varank’a şehrimizin geleceği için çabalayan tüm siyasilerimize ve bürokratlarımıza, sanayicilerimiz ve tüccarlarımız adına sonsuz teşekkürlerimi sunuyorum. Demirağ bölgesinin altyapı hizmetlerinin tamamlanmasının ardından, ellerini taşın altına koyan değerli yatırımcılarımızın çabaları ile sağlanacak istihdam ile birlikte, Sivas’ımız talihini kıracak, Büyük Türkiye vizyonu çerçevesinde üzerine düşen katkıyı ülkemize sağlayacaktır. Her ne kadar ülkemizin dört bir tarafında hatta dünyanın birçok yerinde Sivaslı hemşerilerimizin bulunmasından gurur duysak ta, hedefimiz artık kendi kendine yeten, dışarı göç vermeyen bir Sivas inşa etmektir. Üreten, büyüyen, istihdam oluşturan ihracat yapan bir şehir haline gelmek istiyoruz. Sayın Cumhurbaşkanımız Demirağ OSB’yi cazibe merkezi ilan ederek işaret fişeğini ateşlemiş, şehrimizin geleceğini müspet anlamda etkileyecek bir hizmeti Sivas’ımıza kazandırmıştır. Çok kısa bir süre içerisinde, altyapı hizmetleri henüz tamamlanamamış olmasına rağmen Demirağ Organize Sanayi Bölgemiz yüzde 63 doluluk oranına ulaşmış 20.000 kişi istihdam sözü ile 82 firmaya yer tahsisi gerçekleştirilmiştir. Özellikle savunma sanayi kümelenmesi noktasında Aselsan Sivas ile birlikte şehrimizde sağlanan ivmenin yeni yatırımlar ile devam ettirilmesi en büyük arzumuzdur. Şehir olarak bu noktada üzerimize düşen her türlü görev ve sorumluluğu taşıyacağımıza ve nihayete erdireceğimize dair taahhüdümüzü huzurunuzda yineliyoruz. Heyecanımız yüksek, motivasyonumuz üst seviyede, başta Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’a ve eniştemiz olan sanayi ve Teknoloji Bakanımız Sayın Mustafa Varank’a güvenimiz tamdır. Tek gayemiz, Türkiye Yüzyılında Sivas olarak elimizden gelen fedakarlığı güzel ülkemiz için ortaya koymaktır. Gelin yarım kalan, eksik kalan son dişliyi de yerine koyalım. Sivas’ın tamamını cazibe merkezi haline getirelim. Sivas üretmeye, Türkiye büyümeye devam etsin. Tüm Sivas, tek yürek ve tek ses olarak şehrimizin tümünün cazibe merkezi yapılması hususunda Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’dan gelecek hayırlı haberleri bekliyoruz” dedi.