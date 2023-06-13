STSO haziran ayı olağan meclis toplantısın konuşan Başkan Zeki Özdemir, mayıs ayı faaliyetleri hakkında meclis üyelerine bilgiler verdi.

Sivas Ticaret ve Sanayi Odası (STSO) haziran ayı olağan meclis toplantısı Meclis Başkanı Osman Yıldırım Başkanlığında, STSO konferans salonunda gerçekleştirildi. Toplantıya; Yönetim Kurulu Başkanı Zeki Özdemir’in yanı sıra STSO Yönetim Kurulu üyeleri, Meclis Üyeleri ve Meclis Başkanlık Divan Üyeleri katıldı. STSO haziran ayı meclis toplantısında, görüşülen gündem maddeleri kabul edilerek karara bağlandı. Mayıs ayı içerisinde yapılan Yönetim Kurulu faaliyetleri hakkında Başkan Zeki Özdemir bilgiler verdi. Sivas’ın ihracattaki sırasının daha üst sıralara çıkarılması için çaba sarf edildiğini belirten Özdemir, yatırımcı çekmek ve Sivas’ta işsizlik sorununu çözmek için eyleme geçtiklerini ve birinci önceliklerinin mesleki eğitim olduğunun altını çizdi. Galericiler Sitesi ve 4 Eylül Küçük Sanayi Sitesi bölgesine Noter açılması için çalışmaların başlatılması talimatını veren Başkan Zeki Özdemir, ticari kartlardaki taksitlendirmeye sınır getirilmesi çalışmasının tekrar gözden geçirilmesi gerektiğini ifade etti.

“Yatırımcı çekmek ve Sivas’ta işsizlik sorununu çözmek için tüm imkânları seferber ettik”

Yeni yatırımların gelmesi için bir dizi görüşmeler gerçekleştirdiklerini ifade eden Başkan Özdemir, “İhracat Şehri Sivas” idealimiz çerçevesinde, Sivas’ın ihracatının ve ihracatçı sayının artırılmasını hedefleyen etkinlikleri yoğun bir katılımla başarıyla tamamladık. Sivas’ta ihracat yapmak isteyen yeni firmaları cesaretlendirecek, daha önce ihracat yapmış olan firmalarımızın da ihracatlarını artırması konusunda 5 gün boyunca devam eden “ihracat haftası etkinlikleri” düzenledik. Bu etkinlik ile Sivas’taki sanayici ve tüccarımızı ihracat konusunda şuurlandırmayı hedefledik. “Sanayi Şehri Sivas” Projemiz çerçevesinde, ilimizdeki mevcut 5 Organize Sanayi Bölgemize yeni yatırımlar gelmesi için bir dizi görüşmeler gerçekleştirdik. Demirağ Organize Sanayi Bölgemiz belli bir seviye ulaştı, bununla yetinmeyeceğiz. Ek parsellerin oluşturulması ve yeni yatırımlar gelmesi için kapı kapı gezerek organize sanayi bölgelerimizin imkânlarını anlatıyoruz. Zaman kaybetmeden hızlı bir şekilde çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Yatırımcı çekmek ve Sivas’taki işsizlik sorununu çözmek için tüm imkânları seferber ettik. İstanbul ziyaretlerimiz çerçevesinde, Demirağ Organize Sanayi bölgesinde yatırıma başlayan ve yatırım planları bulunan sanayicilerimizle ikili görüşmeler yaparak sanayicilerimizin talepleri ve ihtiyaçları konusunda görüş alışverişinde bulunduk. Bu firmalarımızın yeni yatırımcılara kendilerini örneklemeleri ve anlatmaları bizim anlatımımızdan çok daha etkili olduğunu gördük. Yatırımcı çekme konusundaki ısrarlı çalışmalarımız devam ediyor” dedi.

“Birinci önceliğimiz mesleki eğitim”

Özdemir, birinci önceliklerinin mesleki eğitim olduğuna değinerek, “ Bizim yegane görevimiz, mensuplarımızın dertlerine tasalarını ve taleplerini gerekli mercilere iletmek onlarla buluşmalarını sağlamak. 23. Meslek komitesi olan müteahhit ve inşaat sektörünün sorunlarının ele alındığı istişare toplantısına konunun birinci dereceden muhatapları olan Sivas Belediye Başkanımız Hilmi Bilgin, belediyemizin yetkilileri ve sektör temsilcileri katıldı. İstişare toplantısının sonunda ilgililerden oluşan bir komisyon kurularak teknik konuların, istek ve taleplerin yapılacak olan toplantıyla neticelendirilmesine karar verildi. İlerleyen günlerde, mimarlar ve mühendisler komitesinin yaşadığı bütün problemlerin çözüme kavuşturulması için konunun birinci dereceden muhataplarını odamız öncülüğünde bir araya getireceğiz. Demirağ Organize Sanayi Bölgemizde her geçen gün artarak devam eden 20 bin 30 bin istihdamdan bahsediyoruz. Buradaki firmalarımıza istihdam sağlamak amacıyla mesleki eğitimi yani çıraklık eğitimi hızlı bir şekilde ele alıyoruz. Firmalarımızın, OSB’de çalışacak insanları edinebilmelerini sağlamak bizim görevlerimizin başında geliyor” diye konuştu.

“Konun takipçisi olacağız"

Ticari kartlardaki taksitlendirmeye sınır getirilmesinin kabul edilemez bir durum olduğunu söyleyen Özdemir, “ Mensuplarımızın talepleri istikametinde, 4 Eylül küçük sanayi sitemizin olduğu bölgede bir noter açılması gündeme geldi. Hemen Noterler Birliği ile bu konuyu paylaştık. Adalet Bakanlığı üzerinden yazışmalar ve bilgi alışverişinde bulunduk. O bölgenin notere ulaşabilme anlamında doğru bir bölge olduğunu biz anlatmaya çalışacağız. Ticari kartlardaki taksitlendirmenin kaldırılması esnafımızı ve tüccarımızı ciddi anlamda sıkıntıya sokmaktadır. Bunu farkındayız. Çözümü için de üst kurulumuz olan TOOB ile iletişime geçerek taleplerimizi kendileriyle paylaştık. Bu konun da takipçisi olacağız” ifadelerine yer verdi” şeklinde konuştu.