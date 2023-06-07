Sivas Ticaret ve Sanayi Odası, “Sanayi Şehri Sivas” projesi çerçevesinde İstanbul’daki yatırımcılarla birebir görüşmeye devam ediyor.

Sivas TSO Başkanı Zeki Özdemir öncülüğünde, Meclis Başkanı Osman Yıldırım ve Başkan Vekili Mutlu Türkoğlu, İstanbul’da bilgilendirme toplantıları ve ikili görüşmeler gerçekleştirdi.

Sivas’ta bulunan mevcut 5 Organize Sanayi Bölgesine de yeni yatırımlar gelmesi için bir dizi görüşmeler yapan Başkan Zeki Özdemir, özellikle Demirağ OSB’nin gelişiminin hızlı bir şekilde ilerlediğini belirterek “Demirağ Organize Sanayi Bölgemiz belli bir seviyeye ulaştı, istenilen seviyeye ulaşması için çalışmalarımızı sürdürüyoruz. İl il, ilçe ilçe yatırımcıya giderek Sivas’taki organize sanayi bölgelerimizin imkanlarını anlatıyoruz. Burada uluslararası yatırım yapan firmalarımızda var. Amacımız, ilimizdeki sanayi yatırımlarının çoğalması, ihracatın artması ve istihdam oluşturmak üzere seferberlik yapmaktır. Ziyaretlerimizde ilimize yapılabilecek yatırım ve destekler konusunda istişarelerde bulunduk. Sivas’taki işsizlik sorununu çözmek ve şehre daha fazla yatırımcı getirmek için tüm imkanları seferber edeceğiz. Bütün bu çalışmaları yürütürken paydaşlarımız ve Sivas iş dünyası ile birlikte çalışacağız” diye konuştu.

Sivas TSO yönetimi, İstanbul ziyaretleri çerçevesinde Demirağ Organize Sanayi bölgesinde yatırıma başlayan ve yatırım planları bulunan sanayicilerle bir araya gelerek sanayicilerin talepleri ve ihtiyaçları konusunda görüş alışverişinde bulunuldu.