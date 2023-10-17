Sivas Ticaret ve Sanayi Odası (STSO) Yönetim Kurulu Başkanı Zeki Özdemir ve Yönetim Kurulu Üyeleri, Sivas Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi’ni ziyaret edip pansiyonda kalan öğrenci ve öğretmenlerle akşam yemeğinde bir araya geldi.

Okulun fiziki yapısı ve müfredatı hakkında bilgiler veren Sivas Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Müdürü Recai Gülez, bin 400 öğrenciye 8 alan ve 14 meslek dalında eğitim verdiklerini ifade ederek, bu yılki kontenjanlarının tamamının dolduğunu ve bölümlerde açık kontenjanın olmadığını belirtti. Gülez konuşmasının devamında, “Bir idealimiz var, meslek lisesinden mezun olan öğrenciler üniversiteyi kazanamaz algısını kırmak istiyoruz. Ayrıca mezunlarımızın yüzde 70’e yakını OSB’lerde, sanayi işletmelerinde ve kamuda istihdam ediliyor” ifadelerine yer verdi.

STSO Başkanı Zeki Özdemir öğrencilere hitaben yapmış olduğu konuşmada “ Çeşitli meslek kollarından yönetim kurulu arkadaşlarımızla beraber tecrübelerimiz aktarmak, meslek liseleri ve mesleki eğitime olan bakış açımızı paylaşmak için buradayız. Meslek liselerini ve mesleki eğitimi çok önemsiyoruz. Şöyle ki; OSB’lerde üretim yapan, odamıza kayıtlı firmaların makine mühendisi ilanına 100 kişi müracaat ediyorsa, aynı firmanın kaynakçı ilanına 10 kişi müracaat ediyor. Bu istatistiki bir bilgi. Mesleki eğitiminizi en kısa zamanda tamamlayıp hayata adım atmak için doğru yerde ve doğru yoldasınız. Bizlerin de paydaşı olduğu bu okul, sizleri bir sonraki hayata hazırlayan süreç. Bazılarınız bu süreci üniversitede devam ettirecek, bazılarınız ise hemen iş hayatına atılarak sürdürecek” dedi.

TOBB ETÜ ve Milli Eğitim Bakanlığı arasında imzalanmış olan Mesleki Eğitim İş Birliği Protokolü çerçevesinde, mesleki eğitimin desteklenmesine Sivas Ticaret ve Sanayi Odası olarak önem verdiklerini dile getiren Özdemir, öğrencilerin de meslek liselerine gösterdiği ilginin kendilerini mutlu ettiğini kaydetti. Ayrıca, meslek lisesi öğrencilerinin sanayide ara eleman değil aranan eleman olduğunu belirten Başkan Zeki Özdemir, Mesleki Eğitim İş Birliği Protokolü çerçevesinde bu okulun proje okulu olması sebebiyle ayrıcalıklarının öğrenci ve velilere anlatılmasının önem arz ettiğine dikkat çekti.

Başkan Zeki Özdemir, Sivas Organize Sanayi Bölgesinde eğitim veren Sivas Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi’nin çağın ihtiyaçlarına uygun bir müfredatla, sektörün kalifiye eleman ihtiyacını karşılayacak şekilde olumlu sonuçlar vermeye başlanmasının sevindirici olduğunu kaydetti.

Öğrenciler sordu, STSO Başkanı Zeki Özdemir cevapladı

Öğrencilerin merak ettiği konularda sorularını cevaplayan Özdemir, gençlerin taleplerini de dinledi. Hiç şehir dışına çıkamayan bir öğrencinin turistik gezi talebini geri çevirmeyen Başkan Zeki Özdemir, öğrencilere Yüksek Hızlı Trenle Ankara gezisi sözünü verdi.