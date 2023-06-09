Sivas Ticaret ve Sanayi Odası (STSO) 23. Meslek Komitesinin (İnşaat-Müteahhit) sorunlarının ele alındığı sektör toplantısına, Belediye Başkanı Hilmi Bilgin, Çevre ve Şehircilik İl Müdürü Mustafa Doğan, İmardan sorumlu Başkan Yardımcısı Bekir Sıtkı Eminoğlu, İmar Müdürlüğü yetkilileri ve Müteahhitler katıldı.

“Odamız çatısı altında buluşmaktan mutluluk duyuyorum”

STSO’da, bir yandan Sivaslı tüccar ve sanayicilere hizmet edilirken, diğer yandan da sektörel olarak konunun birinci dereceden muhatapları ile özel çalışmalar gerçekleştiriliyor. Müteahhitler ile düzenlenen istişare toplantısında konuşan STSO Başkanı Zeki Özdemir, Sivas Belediye Başkanı Hilmi Bilgin ve sektör temsilcilerine teşekkür ederek, tüm katılımcıları Ticaret ve Sanayi Odası çatısı altında görmekten mutlu olduğunu ifade etti.

23. Komite Meclis Üyesi Salim Eminoğlu, “23. Komite olarak Bekir Çam ve Murat Gülhan’la birlikte sorunlarımızı ve taleplerimizi STSO Başkanımız, Belediye Başkanımız ve diğer yetkililere birinci ağızdan ileteceğiz” dedi. Komite üyelerinin belirlediği talep ve istekler Belediye Başkanı Hilmi Bilgine iletildi.

“Şehir bizim şehrimiz, sorunları çözmek bizim asli görevimiz”

Sivas Belediye Başkanı Hilmi Bilgin, organizasyonu düzenleyen ve ev sahipliği yapan STSO Başkanı Zeki Özdemir’e teşekkür etti. Belediye Başkanı Hilmi Bilgin konuşmasının devamında, “Şehrin sorunlarını açık yüreklilikle konuşup, bu noktada şehre yapılacakları veya yapılamayacakları birlikte konuşarak, ortak akıl ve istişare ile şeffaf, hesap verebilir, katılımcılık anlayışını esas alan bir yönetim anlayışıyla, şehrimizin gelişmesi için çaba sarf eden iş insanlarımızın yanındayız. Bizler daima yapıcı, birleştirici ve geliştirici bir anlayışla hizmet etmeye devam edeceğiz. Şehir bizim şehrimiz, sorunları çözmekte bizim asli görevimiz” dedi.

“Odamızın asli görevlerinin başında mensuplarımızın dertleri ve taleplerini gerekli mercilere ulaştırmak”

STSO Yönetim Kurulu Başkanı Zeki Özdemir, “Odamızın asli görevlerinin başında mensuplarımızın dertleri ve taleplerini gerekli mercilere ulaştırmak olduğu bilinciyle böyle bir toplantıyı STSO çatısı altında gerçekleştirdik. Belediye başkanımızda bizlerin yaptığı gibi göreve geldiği günden itibaren ortak akılla ve istişare ile bu tür sorunların çözülebileceğini düşüncesiyle hareket ediyor. Bu toplantıda, bütün sorunlarınızı samimi olarak paylaşmanızdan ve Sayın Başkanın da bu sorulara samimi ve içtenlikle cevap vermesinden çok memnun olduğumu belirtmek istiyorum. Bekir başkanımla görüştük, daha teknik ve detaylı konuları ve sorunları birebir de çözmeye gayret ederiz düşüncesi hâsıl oldu. Tekrar katılım sağladığınız için Sivas Belediye Başkanı Hilmi Bilgin ve sektör temsilcileri olan müteahhitlerimize teşekkür ediyorum” diye konuştu.

İstişare toplantısının sonunda ilgililerden oluşan bir komisyon kurularak teknik konuların, istek ve taleplerin önümüzdeki hafta yapılacak olan toplantıyla neticelendirilmesine karar verildi.

İlerleyen günlerde, mimarlar ve mühendisler komitesinin de yaşadığı bütün problemlerin çözüme kavuşturulması için konunun birinci dereceden muhatapları, STSO Başkanı Zeki Özdemir öncülüğünde istişare toplantıları gerçekleştirileceği öğrenildi.